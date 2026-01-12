Hay momentos en los que el tiempo parece detenerse. Para la familia de Catalina, ese momento llegó otra vez, pero esta vez no está dominado solo por la angustia. Hay nervios, hay cuidado extremo, pero también hay una palabra que se repite: esperanza.

Este lunes, la nena atropellada por un patrullero en Plottier será sometida a una cirugía clave en la clínica Fleni, en la ciudad de Buenos Aires. La intervención busca fijar el cráneo a la columna, luego de las fracturas que sufrió en las dos primeras vértebras cervicales.

Una operación necesaria para bajar el riesgo de vida

La cirugía es compleja y extensa. Los médicos decidieron avanzar luego de días de evaluación y preparación, tras el traslado de Catalina desde Neuquén.

Paola Marifil, su mamá, explicó con claridad por qué esta intervención es tan importante:

“Le va a permitir, primero que nada, bajar el riesgo de vida por tener el cráneo desprendido de la columna. La fijación es sostener la cabeza con el cuerpo”, puntualizó Paola, en diálogo con la AM550.

Actualmente, Catalina permanece inmovilizada con un sistema externo que protege su cuello y su cabeza. La cirugía permitirá avanzar hacia una etapa más estable de su recuperación.

El viaje, la espera y el cuidado extremo

Catalina llegó a Buenos Aires en avión sanitario junto a sus padres. Los primeros días fueron de adaptación y controles.

“Pasaron los dos primeros días, con Catalina súper atendida, para conocerla, para conocernos”, contó Paola.

La familia destaca el trabajo coordinado entre los equipos médicos de Neuquén y Buenos Aires, que permitió concretar el traslado cuando estuvo en condiciones de hacerlo.

“Desde el minuto uno quería que Catalina venga acá, pero no fue posible moverla. Allá estuvo en manos de doctores excelentes. Acá es un lugar muy bueno”, expresó su mamá.

Una nena que sorprende desde el primer día

Aunque nadie puede anticipar tiempos ni resultados, la evolución de Catalina viene dando señales que sostienen el ánimo de su familia.

“Nunca se sabe el tiempo de recuperación, siempre nos dicen que ‘los niños sorprenden’, como lo viene haciendo desde el día uno”, dijo Paola.

Cada avance, por pequeño que sea, se vive como una conquista. Catalina está despierta, responde y sigue mostrando fortaleza en medio de un proceso exigente.

Lo que viene después de la cirugía

Una vez superada la intervención, el camino continuará con la rehabilitación en la sucursal de Escobar -actualmente están en la clínica Fleni de Belgrano, en CABA-. El objetivo es que Catalina pueda avanzar sin el aro cervical y sin asistencia respiratoria.

“De acá se tiene que ir, en lo posible, sin el aro y sin oxígeno”, explicó su mamá.

La próxima etapa será en el centro de rehabilitación de la clínica Fleming en Escobar, donde seguirá con un tratamiento especializado.

“Estoy llena de esperanza”

En medio de la incertidumbre, Paola no duda al hablar de lo que siente hoy.

“Estoy llena de esperanza, ella está despierta, yo la veo bien ante todo”, dijo con una expresión que, hasta ahora, nos e había escuchado desde sus familiares.

No es una frase al pasar. Es la síntesis de semanas de internación, traslados, cuidados extremos y decisiones difíciles. También es el reflejo de una familia que acompaña cada paso, sin soltarse.

Catalina entra al quirófano con una cirugía compleja por delante. Afuera, la esperan sus padres, la fe intacta y una comunidad que sigue de cerca su historia, con la esperanza puesta en verla avanzar, paso a paso.