Este lunes, Catalina Marifil, la nena de 9 años que fue atropellada por un patrullero en Plottier, fue sometida a una cirugía decisiva en la Clínica Fleni de Escobar, Buenos Aires. La operación, que duró más de cinco horas, fue un paso crucial en su recuperación después de sufrir fracturas en las dos últimas vértebras de la columna. Los médicos realizaron una fijación definitiva en su cuello, un procedimiento necesario, ya que las vértebras no se regenerarán por sí solas.

Paola Marifil, madre de Catalina, compartió la difícil situación en la que se encuentra su hija y cómo la pequeña ha sorprendido a los médicos con su fortaleza. En una entrevista en el programa Verano de Primera de AM550, Paola relató los momentos de angustia vividos por la familia. "Estamos bien, sorprendidos. Cata no nos deja de sorprender. Los doctores nos dicen que no se explican cómo sigue viva", comentó.

La gravedad de la lesión en la columna de Catalina hizo que, en un principio, los médicos no tuvieran muchas esperanzas. "Nos decían que con esa lesión no había probabilidades de que quede con vida", recordó Paola.

La operación fue realizada para fijar la columna y estabilizar el cuello de la niña, un paso fundamental para evitar mayores complicaciones. A pesar de lo delicado de la intervención, Paola se mostró optimista y agradecida por la evolución de Catalina. "Ahora, que le sacaron el chaleco y le pusieron algo interno, van a poder hacerle una resonancia para ver cómo está el cerebro y cómo quedó la prótesis", explicó.

Aunque la cirugía fue exitosa, la recuperación de Catalina será un proceso largo y constante. "La rehabilitación comienza cuando esté apta para moverse. Un mes va a tener que usar el collarín. Le sacaron el oxígeno por completo. Es tremendo", contó Paola.

La niña, que aún tiene que someterse a un seguimiento riguroso, continuará con su recuperación en un día a día. Sin embargo, su familia se siente aliviada de ver señales positivas. "Ayer cuando nos dejaron entrar a verla, sentí que me miraba. Le hablé y le dije que todo estaba bien, que se quedara tranquila. La notamos más conectada", relató.

El equipo médico, aunque cauteloso, también se mostró sorprendido por los avances. "Los doctores nunca nos adelantan tanto, siempre nos dicen que los niños nos sorprenden todo el tiempo con su evolución", señaló Paola. Además, la familia se siente acompañada por el apoyo constante de amigos y seres queridos, quienes han estado a su lado en todo momento.

"Estoy feliz y sorprendida de mi hija. Gracias a todo el apoyo", expresó Paola con gratitud.