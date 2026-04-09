Un joven neuquino fue condenado a tres años de prisión por un robo en los puentes carreteros. Además, dispusieron la prohibición de su ingreso a la ciudad de Cipolletti.

En una audiencia realizada este miércoles en el Foro Penal de la Cuarta Circunscripción Judicial, el imputado admitió su responsabilidad en el hecho por el cual se lo acusó, bajo la calificación penal de robo en poblado y en banda, en calidad de autor.

El ataque a un adolescente

Según la fiscal del caso, el hecho ocurrió el día 22 de diciembre de 2025 alrededor de las 20 en inmediaciones de la sede de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, sobre los puentes carreteros que unen Cipolletti y Neuquén.

En esa zona, el imputado junto a otras personas, abordaron a un adolescente y, previo ejercer violencia amedrentándolo, lograron apoderarse ilegítimamente de un teléfono celular marca iPhone, una campera marca Adidas y una gorra con inscripción de los Lakers.

Tras cometer el delito, huyeron del lugar, pero fueron detenidos a pocos metros en un operativo cerrojo.

Cómo es su situación

La pena impuesta fue de tres años de prisión en suspenso debido a que no cuenta con antecedentes penales computables, sumado al pago de las costas del proceso y el cumplimiento de las pautas de conducta, entre ellas una prohibición absoluta de ingreso y de deambulación en la ciudad de Cipolletti.

En caso de incumplimiento de la orden judicial, se puede revocar la pena en suspenso y pasa ser de cumplimiento efectivo.