En los primeros 15 días de este mes, los controles policiales realizados en Villa la Angostura se encontraron ante la grave certeza de casos de borrachos conduciendo automóviles: nada menos que 15 casos, de distintos niveles de importancia, uno por día de lo que va de este nuevo año.

La noticia fue confirmada por la jueza de Faltas de la localidad lacustre, Soledad Aldea, al portal local laangostura.com.ar, al referir que los casos fueron de poco más de 0,50 de alcohol en sangre, hasta 2,20, un nivel en extremo preocupante.

La jueza Aldea subrayó en su informe que la mitad de los casos detectados se corresponde con niveles de alcohol en sangre “severos”, y que, además, una buena proporción de casos se corresponde con niveles “muy altos o extremos”.

La conclusión de la jueza de Faltas de Villa la Angostura es contundente, ya que señaló que los hechos registrados “no pueden calificarse como aislados o de escasa entidad”, destacando de esa manera que la estadística de la primera quincena indica un fenómeno a tener muy en cuenta para preservar del riesgo a la población de la localidad, incrementada notablemente en esta temporada por una alta afluencia de turistas.