El incendio en la Ruta Nacional 40 en el acceso norte a Junín de los Andes fue controlado. Las llamas habrían sido provocadas durante un trabajo de soldadura que se estaba realizando en el ingreso a la Sociedad Rural.

Rápidamente, Bomberos Voluntarios, Defensa Civil del municipio, personal del Sistema Provincial de Manejo del Fuego, Policía y trabajadores de una estancia cercana colaboraron en los trabajos que permitieron controlar el siniestro. La circulación estuvo cortada por precaución y seguridad, debido a que el fuego estaba cerca de la calzada.

Las llamas afectaron líneas del tendido eléctrico. Esto dejó sin energía la zona rural, en sectores como Costa de Malleo, Pampa de Malleo, Huilqui Menuco, Nahuel Mapi, Aucapán, Pilolil, Atreuco, Chiquilihuín y Mamuil Malal.

Luego de controlar el incendio, se mantienen trabajos de enfriamiento para evitar cualquier reactivación. Además, la ruta ya fue habilitada al tránsito. Recordaron la importancia de extremar cuidados, debido a que el riesgo sigue siendo alto debido a la sequía y las altas temperaturas.

