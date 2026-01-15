¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 15 de Enero, Neuquén, Argentina
Controlaron el incendio en Junín de los Andes que dejó sin energía eléctrica a la zona rural

Por prevención habían cortado momentáneamente el tránsito en la Ruta Nacional 40, pero ya liberaron la circulación. 

Por Lucas Sandoval

Redactor en Mejor Informado. Productor de Entretiempo por AM550 y Canal 24/7.
Jueves, 15 de enero de 2026 a las 15:38
El incendio en la Ruta Nacional 40 en el acceso norte a Junín de los Andes fue controlado. Las llamas habrían sido provocadas durante un trabajo de soldadura que se estaba realizando en el ingreso a la Sociedad Rural.

Rápidamente, Bomberos Voluntarios, Defensa Civil del municipio, personal del Sistema Provincial de Manejo del Fuego, Policía y trabajadores de una estancia cercana colaboraron en los trabajos que permitieron controlar el siniestro. La circulación estuvo cortada por precaución y seguridad, debido a que el fuego estaba cerca de la calzada. 

Las llamas afectaron líneas del tendido eléctrico. Esto dejó sin energía la zona rural, en sectores como Costa de Malleo, Pampa de Malleo, Huilqui Menuco, Nahuel Mapi, Aucapán, Pilolil, Atreuco, Chiquilihuín y Mamuil Malal

Luego de controlar el incendio, se mantienen trabajos de enfriamiento para evitar cualquier reactivación. Además, la ruta ya fue habilitada al tránsito. Recordaron la importancia de extremar cuidados, debido a que el riesgo sigue siendo alto debido a la sequía y las altas temperaturas.
 

