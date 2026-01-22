El presidente del Ente Provincial de Termas de Neuquén, Matías Ramos, subrayó el impacto positivo de las obras impulsadas por el Gobierno provincial en Copahue, el aumento del 36% en la afluencia turística durante el último año y el posicionamiento del destino como referente nacional e internacional en salud y bienestar.



En declaraciones a RTN, el funcionario que depende del Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, afirmó que “el destino se encuentra en un momento muy bueno” y mencionó al respecto que “se están viendo los recursos que el Ejecutivo -por visión del Gobernador-, allí se están destinando con distintas obras como el asfaltado de la ruta provincial 26, en el tramo de ripio”.



Con una mirada positiva sobre la actual temporada, Ramos recordó que “el año pasado hubo un 36% más de visitantes, respecto al año anterior” y aseguró que “enero está colmado de turistas”. Explicó que “muchos vienen a buscar la sanación de nuestras aguas y lo recreativo también”.



Sobre los desafíos para este año, señaló que “el principal objetivo del Ente Provincial de Termas estará enfocado en fortalecer la infraestructura, optimizar los servicios y continuar jerarquizando el recurso humano y la calidad de atención al visitante”.



En ese sentido, resaltó que “el presupuesto contempla obras estratégicas de gran envergadura, como el recambio total del techo del complejo de baño-terapia, con una inversión superior a los 1.000 millones de pesos, y trabajos de mejora integral en el baño del Chancho, que permitirán modernizar la infraestructura existente”.



Asimismo, subrayó la importancia de seguir avanzando en materia de accesibilidad. “Pudimos incorporar por primera vez una silla hidráulica que permite a personas con movilidad reducida acceder a la Laguna del Chancho, y ahora vamos a avanzar con la Laguna Verde. Queremos garantizar que Copahue sea un destino para todos”, expresó.



