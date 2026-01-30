Una semana con interrupciones reiteradas

Durante los últimos días, distintos barrios de Plottier atravesaron cortes de energía en más de una oportunidad. Las interrupciones se dieron en jornadas de altas temperaturas, cuando el consumo domiciliario suele alcanzar picos por el uso de equipos de refrigeración.

La falta de suministro generó malestar y derivó en concentraciones de vecinos que buscaron visibilizar la situación y pedir precisiones sobre lo ocurrido.

Reclamos frente a la cooperativa

Uno de los puntos de protesta fue la sede de la Cooperativa de Servicios Públicos de Plottier, ubicada sobre calle Libertad. Allí se reunieron grupos de usuarios durante la noche para exigir respuestas por las interrupciones y por la falta de avisos previos.

La circulación en la zona se vio afectada de manera momentánea mientras se desarrollaba la manifestación. En el lugar trabajó personal policial para ordenar el tránsito y garantizar que la protesta transcurriera sin incidentes.

Manifestación también en la casa del intendente

Otro grupo de vecinos se dirigió hacia la vivienda del intendente Luis Bertolini, donde también hubo presencia policial preventiva. La concentración fue breve y se dio en el marco del mismo reclamo vinculado al servicio eléctrico.

El suministro de energía en Plottier está a cargo de la cooperativa local, por lo que los planteos estuvieron centrados en la prestación y en la necesidad de información clara sobre lo sucedido.

La explicación de la cooperativa

A través de un comunicado, la Cooperativa de Servicios Públicos de Plottier atribuyó los cortes a la fuerte demanda energética registrada durante la ola de calor. Según indicó, esa situación impactó en el sistema eléctrico local y obligó a aplicar restricciones preventivas solicitadas por el EPEN para evitar fallas mayores.

La entidad también recordó la importancia del uso responsable de la energía en las franjas horarias de mayor exigencia, especialmente durante la tarde.

Un servicio bajo presión en días de calor extremo

Las altas temperaturas de la semana pusieron al límite la red eléctrica en varias localidades de la región. En ese contexto, los episodios de cortes en Plottier se sumaron a un escenario de alta demanda que obligó a implementar medidas operativas para sostener el sistema.

Las autoridades locales siguieron de cerca la situación mientras los reclamos se canalizaron hacia la empresa responsable de la distribución, en busca de precisiones y soluciones ante un servicio que mostró señales de saturación en los días más críticos del verano.