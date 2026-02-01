Continuidad para el Torneo Apertura de la Liga Profesional, desde las 21.30hs en el Gigante de Arroyito, Rosario Central recibe a River en un duelo que promete, entre dos candidatos del Grupo B.

River inició el año con el pie derecho, enhebrando dos triunfos en el Torneo local, de visitante frente a Barracas Central por 1-0, y de local ante Gimnasia de La Plata. Ahora la exigencia es superior, ya que visita a Central, que se recuperó en la última fecha en Avellaneda.

Para esta fecha, Gallardo no hará grandes modificaciones al equipo que viene plantando, solo deberá remplazar a Matías Viña, expulsado la última fecha. Se espera que Marcos Acuña vuelva de titular, caso contrario Lautaro Rivero ocupará el lateral derecho y Paulo Díaz irá como segundo central.

La otra duda estará en el arco, ya que Ezequiel Centurión se recuperó de su lesión, jugó un partido de reserva, y si Gallardo lo aprueba, irá de titular remplazando al juvenil Santiago Beltrán, de buenas presentaciones.

Juanfer Quinteros, el encargado de generar juego en el River de Gallardo

Por el lado del Central, luego del gran triunfo en el Cilindro de Avellaneda, Miguel Almirón no meterá mano al 11 con el que sumó tres puntos en la última fecha, aunque contará con los tres refuerzos para esta temporada: Guillermo Pol Fernández, Julián Fernández y Alexis Soto.

Di María sigue siendo la principal carta de fútbol del Canalla, quien cayó sorpresivamente en el debut como local ante Belgrano, y ahora buscará mantener su escenario fuerte cono en la temporada pasada.

Probables Formaciones

Rosario Central Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Ignacio Ovando, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Paulo Díaz, Marcos Acuña o Lautaro Rivero; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi, Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Datos del partido

Hora: 21.30.

Árbitro: Facundo Tello.

Estadio: Gigante de Arroyito.