Cuáles son las obras de Salud que Neuquén gestiona de forma conjunta con Cutral Co

El ministro de Salud de Neuquén, Martín Regueiro, recorrió distintas obras que se encuentran en marcha en Cutral Co y Plaza Huincul y se reunió con el jefe de Región Sanitaria de la Comarca, Daniel Conti, y el director del hospital de la comarca, Gastón Zúñiga, para evaluar las necesidades de la zona y trabajar en una agenda conjunta. El recorrido territorial contempló las obras de ampliación del Banco de Leche Humana y el futuro centro de salud de Monte Hermoso, el espacio donde se creará el Centro Oncológico, entre otros.



El proyecto de ampliación sumará 378 metros cuadrados, para mejorar y potenciar las condiciones del banco existente. El Banco de Leche Humana funciona desde 2016 en el Hospital Cutral Co-Plaza Huincul. Es un centro especializado y receptor de leche humana de personas donantes, que analiza, clasifica, pasteuriza y distribuye a las terapias neonatales de todo el territorio neuquino.



En tanto, la creación del Centro Oncológico se dará a través de un convenio con Luncec, bajo el compromiso de fortalecer la lucha contra el cáncer en la Provincia, priorizando la accesibilidad y la calidad de la atención médica para todos los neuquinos. La puesta en marcha y la disposición de personal evitará que las personas deban viajar a Neuquén capital. El proyecto prevé tres consultorios y sala de aplicación con cuatro sillones, entre otras áreas.



Las autoridades recorrieron el terreno donde se instalará un nuevo dispositivo de salud mental con el propósito de garantizar el acompañamiento y la atención requerida en el proceso de inclusión habitacional de las y los usuarios.



Centro de salud Monte Hermoso



El crecimiento demográfico del barrio Monte Hermoso evidenció la necesidad de ampliar las instalaciones del puesto sanitario ubicado en la Manzana 1.016 Lote C, clave en la atención primaria de la localidad. Por este motivo, la Provincia y el municipio firmaron un acuerdo para remodelarlo y ampliarlo.



El objetivo es construir nuevos sanitarios, uno de ellos adaptado y otro de uso general, además del vacunatorio y sector de enfermería, un consultorio adicional, depósito para residuos patológicos y nicho para aires.



Además de la ampliación de 50 metros cuadrados se realizarán mejoras en el edificio existente, como recambio en uno de los techos, reparación de cargas y revoques en general, colocación de mesadas y artefactos sanitarios. De esta manera, el puesto sanitario contará con una superficie total de 105 metros cuadrados.



