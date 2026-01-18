Un violento asalto ocurrido en el barrio Nehuenche de Cutral Co terminó con dos personas demoradas y la recuperación de varios elementos robados, gracias a un rápido accionar del personal de la Brigada de Investigaciones.

El hecho se produjo alrededor de las 11.15, de este sábado, cuando una mujer se encontraba sola en su vivienda. Según la información oficial, una pareja se presentó en el domicilio pidiendo agua y, al abrir la puerta, la víctima fue amenazada con un arma blanca.

Bajo esa intimidación, los agresores se llevaron dos televisores, una bicicleta tipo playera y una riñonera, para luego escapar del lugar. Afortunadamente, la mujer no resultó herida.

Tras tomar conocimiento del robo, efectivos policiales iniciaron tareas investigativas que permitieron ubicar a los presuntos autores pocas horas después. Cerca de las 13.50, los uniformados se dirigieron a la intersección de las calles Güemes y 22 de Octubre, donde sospechaban que los involucrados se encontrarían en ese lugar.

Al llegar, los policías observaron a un hombre y una mujer trasladando objetos coincidentes con los denunciados como robados. No obstante, al advertir la presencia policial, ambos abandonaron los elementos en la vía pública, intentando desligarse de ellos.

El hecho concluyó con la demora de las dos personas, quienes fueron trasladadas a la Comisaría 15ª de Cutral Co y quedaron a disposición de la Fiscalía local. En tanto, los objetos recuperados fueron secuestrados y serán restituidos a la víctima en las próximas horas.