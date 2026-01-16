Durante el año 2025, el Ministerio de Salud de Neuquén logró un aumento histórico del 158% en el recupero financiero del sistema público de salud, alcanzando los $45.700 millones, frente a los $17.000 millones facturados en 2024. En una entrevista en el programa Verano de Primera por AM550, el Ministro de Salud, Martín Regueiro, explicó que este incremento se enmarca en un aumento sostenido de la demanda de servicios médicos, con más de 505.000 personas utilizando los hospitales públicos, lo que equivale al 71% de la población neuquina.

El recupero financiero, según detalló Regueiro, se refiere al cobro realizado a las obras sociales y prepagas por las prácticas médicas realizadas en el sistema público. "Lo que nosotros hacemos es, después de atender a un paciente que tiene obra social o prepaga, enviamos una factura a la obra social para que nos pague la práctica que le hicimos", explicó el Ministro.

Este proceso no solo permite que el sistema público reciba fondos para su funcionamiento, sino que también contribuye a la reinversión en infraestructura y equipos. Regueiro destacó que este aumento en los ingresos permitió la compra de equipos médicos como tomógrafos en el hospital Heller y ambulancias para centros de salud de localidades como San Martín de los Andes y Picún Leufú.

El aumento en el recupero financiero es paralelo al crecimiento en la cantidad de consultas médicas realizadas, que pasaron de 44.780 consultas semanales en 2023 a 52.250 consultas semanales en 2025. Regueiro atribuyó este aumento tanto a la mejora en los valores cobrados a las obras sociales, ajustados a los valores de los centros privados, como al aumento de la demanda de servicios.

"No solo aumentó la cantidad de consultas, sino que también tuvimos que ampliar la cantidad de turnos, profesionales y recursos, como insumos médicos, para cubrir las necesidades de la población", comentó. Este crecimiento también se vio reflejado en la implementación de estrategias como los nodos de atención extendida, que permiten que los centros de salud estén abiertos de 8 a 20, siete días a la semana, mejorando así el acceso a la atención médica para quienes no cuentan con cobertura social.

En cuanto a los proyectos de infraestructura, Regueiro mencionó que en San Martín de los Andes se está llevando a cabo una reubicación y modernización de la unidad de apoyo de enfermería y ambulancias, además de la construcción de un nuevo centro de salud en la zona de Chacra 30.

El Ministro destacó que el nuevo centro contará con un pequeño laboratorio y un equipo de rayos, y que ya se tiene el terreno cedido por la municipalidad, con presupuesto asignado para su construcción este año.

El acompañamiento a la familia de Catalina

Regueiro comentó sobre el trabajo en curso con la familia de Catalina, la nena de Plottier atropellada por un patrullero, destacando el acompañamiento del Ministerio de Salud para asegurar una pronta recuperación, y la colaboración con la obra social para garantizar los insumos y traslados necesarios para su atención en Buenos Aires. "Estamos en contacto permanente con la madre, poniéndonos a disposición", expresó.

"Venimos trabajando con la familia desde el principio. Es una situación, obviamente, muy difícil para el grupo familiar. Lo que vamos a hacer es allanar el camino para que sea lo mejor posible y que la recuperación sea lo más pronto posible", manifestó el ministro.



Sobre el chofer de ambulancia

Finalmente, Regueiro hizo referencia a un incidente que involucró a un chofer de ambulancia que provocó daños en un vehículo oficial mientras conducía con la licencia de vencida. Tras el incidente, el trabajador fue despedido.

“Son casos aberrantes, pero tomamos medidas para asegurar que el patrimonio del Ministerio y de la comunidad esté protegido. Este tipo de situaciones nos obliga a estar más atentos en el seguimiento y control”, concluyó el Ministro.