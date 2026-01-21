¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 21 de Enero, Neuquén, Argentina
Gestión de recursos

Weretilneck declaró emergencia hídrica por sequías en varias regiones de Río Negro

Tendrá un plazo de 180 días en los departamentos Bariloche, Ñorquinco, Pilcaniyeu, 25 de Mayo, 9 de Julio, El Cuy y Valcheta.

Por Lucas Sandoval

Redactor en Mejor Informado. Productor de Entretiempo por AM550 y Canal 24/7.
Miércoles, 21 de enero de 2026 a las 16:44
El decreto faculta al Departamento Provincial de Aguas a adoptar medidas extraordinarias para la gestión del recurso.

Ante la grave situación provocada por la persistente sequía que afecta a amplias regiones de Río Negro, el Gobernador Alberto Weretilneck declaró el Estado de Emergencia Hídrica por un plazo de 180 días en los Departamentos Bariloche, Ñorquinco, Pilcaniyeu, 25 de Mayo, 9 de Julio, El Cuy y Valcheta.

El decreto faculta al Departamento Provincial de Aguas (DPA) a adoptar medidas extraordinarias para la gestión del recurso, incluyendo la reorganización y eventual restricción de usos no prioritarios, la implementación de turnos de riego y esquemas de distribución controlada, así como la autorización de soluciones alternativas de abastecimiento cuando la situación lo requiera.

Asimismo, se instruyó a priorizar acciones que permitan sostener los usos productivos de subsistencia y la provisión de agua para la bebida animal, promoviendo el uso eficiente del recurso y la preservación de cultivos permanentes, siempre resguardando el consumo humano como eje central de la política hídrica.

La medida responde a un escenario climático adverso registrado durante el año 2025, caracterizado por un marcado déficit de precipitaciones y de acumulación nival, sumado a temperaturas superiores a los promedios históricos, lo que ha generado una disminución sostenida de los niveles y caudales de los sistemas hídricos provinciales.

Con esta decisión, el Gobierno Provincial busca acompañar de manera concreta a las comunidades y sectores productivos afectados, garantizando en primer lugar el acceso al agua para consumo humano, saneamiento, salud pública, seguridad y control de incendios, que serán considerados usos prioritarios mientras dure la emergencia.

La declaración de la Emergencia Hídrica habilita además a los organismos competentes a realizar contrataciones, obras menores y acciones urgentes necesarias para mitigar los impactos de la sequía, al tiempo que se fortalecerán las tareas de monitoreo y seguimiento técnico permanente de la evolución de la situación.

En paralelo, el Gobierno Provincial impulsará acciones de concientización y comunicación pública para promover el uso responsable del agua, en un contexto que exige el compromiso de toda la sociedad.

De esta manera, Río Negro adopta medidas preventivas y de gestión extraordinaria frente a la escasez hídrica, reafirmando la decisión del Gobernador Weretilneck de estar presente y acompañar a cada región afectada, cuidando un recurso vital y garantizando condiciones básicas para la vida y la producción.

