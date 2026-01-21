Mientras los incendios forestales mantienen en alerta a amplias zonas de la Patagonia y Chile, en Villa Pehuenia–Moquehue se concretó una acción concreta de prevención y restauración ambiental: el retiro de más de 1.500 pinos exóticos en un kilómetro estratégico de la localidad, entre el Centro Comercial y el Centro Cívico.

Una intervención pensada para prevenir

El raleo se llevó adelante sobre un sector altamente transitado y comprendió un circuito completo de trabajo: corte selectivo, recolección, acopio y chipeado del material vegetal. De esta manera, los restos forestales no quedaron como residuos inflamables, sino que fueron tratados y dispuestos de forma segura.

La tarea se desarrolló sobre seis hectáreas y permitió completar tres camiones de material chipeado con disposición final, reduciendo la carga de combustible vegetal en una zona urbana y turística.

Qué significa raleo y por qué es clave

El raleo de especies exóticas consiste en retirar árboles que no pertenecen al ecosistema original del lugar. En la Patagonia, los pinos introducidos décadas atrás generan una fuerte competencia por agua y nutrientes, afectan la regeneración del bosque nativo y aumentan el riesgo de incendios por su alta inflamabilidad.

Al eliminar estos ejemplares, se favorece el crecimiento de especies autóctonas, se mejora la disponibilidad hídrica y se reduce de manera directa el potencial de propagación del fuego en períodos de sequía y altas temperaturas.

Restaurar el bosque también es cuidar a la gente

Además del impacto ambiental, la intervención tiene un efecto directo sobre la seguridad vial, urbana y turística. Menos material combustible cerca de rutas, comercios y espacios públicos implica menos riesgo para residentes y visitantes durante el verano.

La experiencia demuestra que la gestión local puede cumplir un rol central en la prevención de incendios cuando se combinan planificación, recursos técnicos y participación comunitaria.

Una señal en medio de un verano crítico

En un contexto regional marcado por incendios de gran magnitud, el raleo de pinos exóticos en Villa Pehuenia–Moquehue aparece como una política preventiva concreta, visible y educativa. No se trata de una acción aislada: está previsto continuar con nuevas jornadas durante febrero.

La restauración del bosque nativo, la reducción de riesgos y la conciencia ambiental se construyen con intervenciones sostenidas en el territorio. En este caso, con decisiones que apuntan a proteger el paisaje, el ambiente y a quienes lo habitan.