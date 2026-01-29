Este 3 y 4 de febrero comienzan las presentaciones de los 12 finalistas del Pre Confluencia. Los mismos brindarán un show tanto para los jurados como para el público, con el anhelo de ser los elegidos para subirse al gran escenario durante los días de fiesta, del 5 al 8 de febrero.

Los 12 finalistas, que superaron todas las etapas con los más de 380 inscriptos, son: Ñuke Mapu, de folklore patagónico (General Roca); Belu Missón, propuesta pop (Neuquén capital); Niño Condenado, con una fusión de R&B, pop alternativo e hip-house (General Roca); Kala, de R&B, hip hop e indie (General Roca); Klown, new metal melódico (Neuquén capital); y D5, de hip hop y rock (Cinco Saltos), Panóptico (rock alternativo y progresivo), LadyBel (pop), Erika Sofía (pop, soul, R&B y urbano), Magdalena Vitale (folk fusión), Dahy Galeassi (rock pop, pop e indie rock) y Nube (rock psicodélico).

En esta edición, la novedad es que habrá ocho elegidos evaluados por el jurado pero además votados por el público. El sistema de votación es sencillo: quienes asistan al escenario Limay encontrarán en pantalla un código QR para emitir su voto.

Qué artistas regionales se presentarán el 3 de febrero a partir de las 20

Para ir a alentar y elegir a tu banda favorita, el próximo martes, los artistas que se presentarán en la Isla 132 son:

LadyBel

Se trata de una artista neuquina que se desempeña como bailarina desde 2008 y se lanzó como cantante solista en 2024. Decidida a seguir sus sueños, desde el 2023 se dedicó a recorrer distintos escenarios de Turquía, Abu Dhabi y Dubai como bailarina y cantante profesional.

Su inspiración fueron íconos del pop y pop latino. Estudió danzas urbanas y técnica vocal para perfeccionar y profesionalizar su carrera. En 2025 regresó a Neuquén para presentar una producción única e imperdible: ALTO VALLE TOUR. "ADIÓS DUBAI" y "Dormi2" son dos de sus éxitos que pueden escucharse en las plataformas.

D5

Son una banda de Cinco Saltos, de Hip Hop y Rock. Su último lanzamiento fue este año, llamado "Las Pequeñas Cosas Importan". El grupo lo conforman 4 jóvenes de la localidad rionegrina. En 2013 ganaron el concurso Maravillosa Música, del Gobierno Nacional, con la posibilidad de grabar sus temas en un estudio y un videoclip.

Panóptico

El grupo está conformado por tres hermanos, que tocan Rock Alternativo/Progresivo. Oriundos de Neuquén Capital. Su EP "La Luz De Zorba" tiene tres canciones compuestas por los integrantes. Relatan que el EP es un homenaje a su padre, quien falleció, relatando el proceso que atravesaron como familia.

Erika Sofía

Es una joven cantante y compositora que se dedica al pop, Soul, R&B y Urbano. En esta ocasión del PreConfluencia, adelantó que hará un set de temas propios que no están en ninguna plataforma. Además es vocal couch y ofrece contrataciones para cantar en eventos.

Dahy Galeassi

Otra de las presentaciones será de esta cantante, quien se dedica al pop, rock pop e indie rock. En Spotify cuenta con música desde 2021, entre sus temas se encuentra "Cosmos", "Pálpito Veloz" y "En Loop".

Nube

También dara su show la banda de blues, rock psicodélico de Neuquén. El grupo, integrado por cuatro músicos, nació en 2013. Relatan que comenzaron como un trío hasta llegar a formar el cuarteto. Detallan que toman elementos del rock clásico y sonidos de los 60 y 70, mezclándolos con free jazz y la cultura pop psicodélica.