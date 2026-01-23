Comenzó la cuenta regresiva para el evento popular más convocante de la Patagonia y continúan las novedades. Desde la Municipalidad de Neuquén adelantaron que habrá nuevas sorpresas en el sorteo de la Fiesta Nacional de la Confluencia. Hasta el momento, se sortearán tres autos Toyota Yaris, una camioneta 4×4, cuatro motos y monopatines eléctricos.

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, destacó el trabajo conjunto con el Instituto de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN) y el Ente Provincial de Centros de Desarrollo, Exposiciones y Convenciones de Neuquén (ECyDENSE): “Como el año pasado, volvemos a trabajar de manera articulada, con el acompañamiento de la provincia, en este sorteo tan importante”.

Además, subrayó que la rifa es una iniciativa que busca potenciar la Fiesta Nacional de la Confluencia, “un evento con costo cero, que fue licitado y cuya productora está a cargo de la contratación de las y los artistas”.

Pasqualini detalló que durante los cuatro días del festival se realizará un sorteo cada noche. “En las primeras noches se sortearán un Toyota Yaris, una moto y un monopatín, mientras que en la última noche se entregarán una camioneta, una moto, un monopatín y una sorpresa que daremos a conocer la próxima semana”, adelantó.

Asimismo, recordó que el año pasado las ganadoras de los vehículos fueron cuatro mujeres, y destacó que este año se sumaron cuatro motos y monopatines eléctricos.

Por último, indicó que los números tienen un valor hasta el 31 de enero y otro a partir de febrero. “Aprovechen, la compra de la rifa está bancarizada”, expresó.

Por su parte, el presidente del IJAN, Raúl Bettiga, afirmó: “Venimos acompañando todas las fiestas populares, y no podíamos estar ausentes con estos premios”.

También resaltó el trabajo conjunto entre el municipio y la provincia para apoyar “la fiesta más convocante del país”. “La cantidad de gente que llega desde distintos puntos es impresionante, y es importante que quienes quieran participar adquieran el bono”, agregó.

En cuanto a la compra de los números, Bettiga señaló que existen múltiples facilidades, y concluyó: “Vamos a vivir una fiesta en conjunto con todos los vecinos.