Un cambio brusco en plena emergencia

En medio del combate contra los incendios forestales, la Administración de Parques Nacionales (APN) resolvió intervenir de forma inmediata el Parque Nacional Los Alerces. La decisión implicó el desplazamiento de sus autoridades locales y la creación de un Comité de Intervención que asumirá el control total del área protegida.

La medida impacta de lleno en la conducción del parque en un momento de máxima tensión operativa, con brigadistas y equipos técnicos concentrados en frenar el avance del fuego dentro de una de las áreas naturales más emblemáticas de la Patagonia.

Un comité con control total

Desde ahora, la gestión del parque quedará en manos de un comité designado por la APN, que tomará de manera transitoria todas las funciones administrativas, operativas y de conducción que hasta ahora estaban bajo la órbita de la intendencia local.

El objetivo oficial es normalizar el funcionamiento institucional en un contexto considerado crítico, tanto por la situación ambiental como por factores judiciales que también pesan sobre la conducción del área protegida.

Fuego activo y presión operativa

Uno de los ejes centrales de la decisión es la emergencia ígnea declarada en la zona. La APN evaluó en el terreno el desarrollo de los incendios y la capacidad de respuesta operativa, en un escenario que exige coordinación permanente, logística reforzada y toma de decisiones rápidas.

La intervención busca fortalecer la estructura de mando y ordenar la gestión mientras continúan las tareas para contener y controlar los focos que afectan al parque y sus alrededores.

Investigaciones judiciales en curso

El otro punto clave que aparece en la resolución es la existencia de causas judiciales que se tramitan en la Justicia Federal con asiento en Esquel. Esas actuaciones, de carácter público, forman parte del contexto que llevó al organismo nacional a avanzar con la intervención.

Según se informó oficialmente, la medida también apunta a resguardar el funcionamiento institucional del parque y la tutela de sus bienes ambientales mientras avanzan las investigaciones.

Un escenario sensible

La combinación de incendios activos, presión social y causas judiciales coloca al Parque Nacional Los Alerces en una situación de alta sensibilidad. La decisión de desplazar a sus autoridades y concentrar el mando en un comité designado desde el nivel central abre una nueva etapa en la gestión del área protegida.

Mientras continúan los trabajos en el terreno para frenar el fuego, la conducción del parque queda ahora bajo supervisión directa de la Administración de Parques Nacionales, en un contexto marcado por la urgencia ambiental y la incertidumbre institucional.