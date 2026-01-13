Autoridades sanitarias confirmaron este lunes un nuevo caso positivo de hantavirus en El Bolsón. La directora del Hospital de Área, Dina Lavesinni, junto a la epidemióloga Marisol Cárdenas, brindaron detalles sobre el estado del paciente y las acciones que se adoptaron. Se trata de un residente de El Bolsón, actualmente internado en Bariloche. “El paciente está estable, se fue bien del hospital y fue derivado el domingo a la mañana. Permanece en una sala de cuidados intermedios, no en terapia intensiva, y evoluciona bien”, explicó Lavesinni.

Desde Epidemiología se indicó que el caso fue confirmado recientemente y que se activaron de inmediato los protocolos sanitarios correspondientes. Estos incluyen el seguimiento clínico del paciente y la reconstrucción de su cadena de contactos. “Siempre que hay una confirmación de un caso hay que aplicar ciertos protocolos. Por un lado, seguir el estado del paciente y, por otro, levantar información para identificar todos los posibles contactos”, detalló Cárdenas.

En ese contexto, se realizó una reunión de urgencia con equipos médicos, residentes y personal de salud ambiental, además de iniciar una investigación hospitalaria y ambiental. Hasta el momento se identificaron 12 contactos estrechos en El Bolsón, y se evalúa la posibilidad de otros en Chubut.

Las autoridades aclararon que el domicilio del paciente es urbano y que la investigación epidemiológica contempla hábitos, actividades y movimientos, más allá del lugar de residencia. También descartaron una relación directa con los incendios forestales recientes, aunque reconocieron que los desplazamientos de fauna pueden influir en la dinámica de exposición.

Ante la inquietud de la comunidad, se pidió evitar especulaciones sobre la identidad del paciente y llevar tranquilidad. “Nosotros buscamos activamente a los contactos estrechos y les damos las pautas correspondientes. Si una persona no fue contactada hasta ahora, puede quedarse tranquila”, remarcaron.

El hospital recordó que el síntoma principal del hantavirus es la fiebre, aunque pidieron no generar alarma innecesaria. “No es la idea que la gente se persiga. La fiebre es un síntoma cardinal, pero siempre debe evaluarse en un contexto médico”, aclaró Lavesinni.

Finalmente, se destacó que el período de incubación puede extenderse hasta 45 días, aunque los protocolos nacionales actualizados redujeron los tiempos de aislamiento de contactos, manteniendo el seguimiento médico. “Es importante entender que estas investigaciones llevan tiempo y deben hacerse con cuidado, respetando también a las familias”, concluyeron las autoridades.