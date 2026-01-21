El Ministerio de Salud de Neuquén, confirmó dos nuevos casos de influenza A (H3N2) subclado K en territorio provincial, que se suman a los dos detectados en diciembre último. Asimismo, comunicó que actualmente no hay nuevos casos en espera de tipificación en el Laboratorio Malbrán que sean de la provincia del Neuquén.

En un contexto de aumento de la actividad del virus a nivel internacional durante los últimos meses, es necesario recordar la importancia de mantener las medidas de prevención habituales:

Mantener al día la vacunación antigripal, especialmente en grupos de riesgo: personas gestantes en cualquier etapa del embarazo, personas puérperas, niñas y niños de 6 a 24 meses inclusive, niñas y niños de 2 a 8 años inclusive con factores de riesgo, personas de 9 a 64 años con factores de riesgo, tales como enfermedades cardíacas, respiratorias o renales, inmunosupresión, obesidad o diabetes; y personas mayores de 65 años.

Lavarse frecuentemente las manos.

Ventilar los ambientes.

Cubrirse al toser o estornudar.

Ante síntomas respiratorios, quedarse en casa y consultar al sistema de salud, sobre todo si se pertenece a un grupo de riesgo.

Por otro lado, las autoridades sanitarias provinciales destacaron que se trata de cuatro casos aislados y que hasta el momento no hay evidencia de transmisión comunitaria sostenida en Neuquén; y que el sistema de vigilancia epidemiológica y virológica de la provincia se encuentra reforzado, monitoreando de manera permanente la situación.

Además, desde el Laboratorio Central informaron que no hay nuevos en espera de tipificación por parte del Malbrán que sean de la provincia del Neuquén.

En lo que refiere a la variante de influenza H3N2, según el Boletín Epidemiológico Nacional desde el 18 de diciembre de 2025 al 16 de enero de 2026, el Laboratorio Nacional de Referencia del INEI-ANLIS identificó 28 casos del subclado K mediante secuenciación genómica. Las provincias afectadas son Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.