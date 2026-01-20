La oposición expresó su rechazo por un decreto del Gobierno que modifica la Ley de Inteligencia Nacional

Darío Peralta, diputado provincial de Unión por la Patria en Neuquén, presentó un proyecto de declaración en rechazo al alcance del decreto 941/2025, DNU que firmó el Ejecutivo nacional el pasado 31 de diciembre y modifica 40 artículos de la Ley de Inteligencia Nacional sin el consecuente debate parlamentario que requiere un cambio de tal magnitud.



Al respecto, la iniciativa advierte que las modificaciones afectan garantías constitucionales y derechos fundamentales al habilitar al personal de inteligencia a detener a personas en casos de flagrancia o auxilio judicial, atribución que en la actualidad recae en las fuerzas de seguridad. Sobre este punto, aclara que el organismo sólo debe limitarse a la producción de inteligencia estratégica.



De igual modo, el DNU permite que el personal de inteligencia disponga e intercambie datos personales sin ningún mecanismo claro de regulación que proteja o evite el uso indebido de información sensible.



Cabe destacar que el decreto crea una Comunidad Informativa Nacional, integrada por numerosos organismos del Sector Público Nacional con capacidad de generar insumos informativos, incluyendo al Registro Nacional de las Personas, la Dirección Nacional de Migraciones y la Dirección General de Aduanas.



A ello agrega la posibilidad de generar lógicas de contrainteligencia dentro del sector público nacional y establece que todas las acciones que lleve adelante el organismo deban enmarcarse como encubiertas, definición amplia e imprecisa que genera opacidad al no disponer de límites estrictos y los controles parlamentarios adecuados.



