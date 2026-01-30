El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el pronóstico para el viernes 30 de enero en la provincia de Neuquén, con un escenario marcado por calor extremo en el Alto Valle y tormentas fuertes que se extenderán a lo largo de la jornada en gran parte del territorio. Las condiciones incluyen ráfagas que podrían superar los 60 km/h y precipitaciones de variada intensidad.

Calor y tormentas en Neuquén Capital

En Neuquén Capital, la madrugada se presentará nublada con una temperatura cercana a los 28° y viento del Este entre 23 y 31 km/h, con ráfagas de hasta 69 km/h. Durante la mañana se esperan lluvias aisladas y una leve baja térmica hasta los 27°.

La tarde será el momento más crítico: el SMN prevé tormentas fuertes con una máxima de 38° y viento persistente del Este, con ráfagas de hasta 50 km/h. Por la noche continuarán las tormentas, con una temperatura cercana a los 30° y rotación del viento al Sudoeste, que podría alcanzar entre 32 y 41 km/h con ráfagas de hasta 59 km/h.

Inestabilidad generalizada en el interior neuquino

Zapala

La jornada comenzará con chaparrones y 21°, seguida por tormentas aisladas durante la mañana. Hacia la tarde se intensificarán las condiciones con tormentas fuertes y una máxima de 33°, acompañadas por ráfagas de hasta 50 km/h. El mal tiempo persistirá durante la noche, cuando la temperatura descenderá a 24° y el viento del Oeste podría alcanzar los 59 km/h.

San Martín de los Andes

El sur provincial también registrará precipitaciones desde la madrugada, con chaparrones y 22°. Por la mañana habrá tormentas y una temperatura de 25°, mientras que por la tarde se esperan tormentas fuertes con viento del Oeste y ráfagas cercanas a los 50 km/h. La noche continuará inestable, con 19° y viento moderado.

Chos Malal

En el norte neuquino se anticipan tormentas aisladas desde las primeras horas, con temperaturas que partirán de los 20° y subirán hasta los 24° por la mañana. La tarde estará marcada por tormentas fuertes, una máxima de 29° y ráfagas que podrían llegar a los 50 km/h. Hacia la noche se prevé un descenso térmico hasta los 18°, con viento del Oeste.