Fuerte movimiento turístico en Neuquén: el año cierra con cifras récord

La provincia del Neuquén experimenta un buen cierre de año en términos de actividad turística, con cifras que consolidan al sector como uno de los motores económicos regionales. El nivel de ocupación ya supera el 60% en múltiples destinos, y se espera una demanda aún mayor con la llegada del Año Nuevo.

Según datos del Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, durante el fin de semana largo de Navidad, unos 15 mil turistas visitaron diferentes localidades, con una estadía promedio de dos noches. Este movimiento significó un impacto económico estimado en más de 3.000 millones de pesos, con un gasto promedio de 200 mil pesospor visitante.

Entre los destinos con mayor ocupación se destacan San Martín de los Andes con el 60%, Villa La Angostura y Villa Pehuenia–Moquehue con el 65%, y Caviahue con el 50%. La ciudad de Neuquén capital alcanzó el 60% durante el fin de semana, pero luego del feriado la ocupación bajó al 30%, mostrando la dinámica habitual del turismo urbano.

El norte neuquino también registró una buena afluencia, con niveles cercanos al 50% en zonas como el Alto Neuquén, favorecidas por el turismo de cercanía, propuestas de naturaleza y entornos tranquilos. Estas áreas continúan consolidándose como alternativas para quienes buscan experiencias más relajadas.

En ese marco, las hosterías provinciales administradas por NeuquenTur mantienen una alta demanda. Localidades como Las Ovejas, Huinganco, Varvarco, Manzano Amargo y Los Miches siguen posicionándose como opciones ideales para escapadas cortas y descanso en contacto con la naturaleza.

Las expectativas para Año Nuevo son aún más alentadoras. Desde el ministerio indicaron que todos los destinos neuquinos ya tienen reservas superiores al 60%, y se prevé un incremento impulsado por la demanda de último momento, una característica habitual del turismo interno nacional.