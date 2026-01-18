En plena emergencia ígnea, que incluye la prohibición de hacer fuego en todo el territorio de la provincia de Neuquén, las autoridades siguen interviniendo para apagar principios de incendio o fuegos que encienden los turistas. Los casos se dan principalmente en la zona cordillerana, un sector muy turístico y con mucho riesgo de incendios forestales.

Las autoridades de Villa Pehuenia recibieron un llamado anónimo al número 106 "Emergencias Náuticas" informando que había una columna de humo en el sector de islas de la localidad.

Cuando llegaron al lugar, una isla de la zona utilizada recreativamente, Prefectura Naval Argentina encontró un foco ígneo activo, que era una fogata para cocinar un lechón en zona no habilitada.

Procedieron a identificar al responsable y le ordenaron inmediatamente la extinción del fuego. Además asistió el Guardafaunas local con quien coordinaron la infracción que le correspondía a la persona, realizándole el acta necesaria.

En la situación intervino Prefectura Naval Delegación Villa Pehuenia y Moquehue.

Se recuerda a turistas y vecinos que está prohibido encender fuego en todo el territorio neuquino debido al riesgo extremo de incendios. Tampoco se puede utilizar fogones de campings, ya que han sido clausurados temporalmente.