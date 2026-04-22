Un equipo internacional de paleontólogos encontró en la provincia argentina de Río Negro los restos fósiles de un reptil que habitó la Tierra hace aproximadamente 70 millones de años. Se trata de Paleoteius lakui, una nueva especie identificada en la Formación Allen, en el yacimiento Salitral Ojo de Agua.

El hallazgo, liderado por científicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y realizado en el Museo Argentino de Ciencias Naturales (MACN), fue publicado en la revista Scientific Reports. Este ejemplar representa el lagarto terrestre más completo conocido para el período del Cretácico tardío.

Desde el CONICET explicaron que este descubrimiento es fundamental para entender la evolución de los reptiles en los continentes del hemisferio sur justo antes de que ocurriera la extinción masiva que eliminó a tres cuartas partes de las especies de plantas y animales, incluidos los dinosaurios.

Según la descripción científica, Paleoteius era un reptil pequeño, de poco más de 15 centímetros de longitud, con un cráneo caracterizado por protuberancias ornamentales y mandíbulas con numerosos dientes finos y uniformes. Se presume que estos dientes le permitían capturar insectos como parte de su dieta.

Restos fósiles de hace 70 millones de años

El primer autor del estudio, Federico Agnolín, destacó la importancia del hallazgo: “Los restos fósiles de animales pequeños son, en general, muy escasos. Particularmente, las lagartijas y los lagartos, debido a su pequeño tamaño y su gran fragilidad, se fosilizan muy poco. Los restos que se encuentran son, en general, muy incompletos. En este caso, tuvimos la suerte de encontrar una gran parte del esqueleto, con gran parte del cráneo, que por primera vez brinda mucha información sobre la historia de estos reptiles en el Cono Sur”.

Para el análisis del fósil se emplearon tecnologías avanzadas que permitieron estudiar el ejemplar sin dañarlo. La microtomografía computada posibilitó la reconstrucción digital de la anatomía interna con una resolución micrométrica, trabajos realizados en colaboración con científicos de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

Descubren fósil completo de lagarto del Cretácico en Río Negro

Estos datos permitieron crear modelos tridimensionales que facilitaron el análisis anatómico y comparativo. Además, los estudios filogenéticos, esenciales para determinar las relaciones evolutivas de la nueva especie, requirieron el uso de recursos computacionales de alto rendimiento proporcionados por el Centro de Computación de Alto Desempeño (CCAD) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).