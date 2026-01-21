A días de una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Confluencia, la Municipalidad de Neuquén puso en marcha un beneficio esperado por miles de vecinos: la entrega de entradas gratuitas para el sector preferencial destinada a buenos contribuyentes.

El evento se desarrollará del 5 al 8 de febrero en el Paseo de la Costa y volverá a reunir a artistas locales, nacionales e internacionales en uno de los festivales más importantes del país.

Un reconocimiento para quienes cumplen

Desde este 21 de enero, las personas que estén al día con sus obligaciones municipales pueden acceder a hasta cuatro entradas preferenciales gratuitas. En total, se habilitaron 16 mil tickets bajo esta modalidad.

El beneficio alcanza a personas físicas que tributen en la ciudad de Neuquén y no registren deudas municipales.

Paso a paso: cómo conseguir las entradas

El trámite es completamente digital y se realiza en pocos minutos:

Ingresar a neuquencapital.gov.ar Acceder al sistema con el número de trámite del DNI Completar los datos de contacto Recibir un correo electrónico con un código Ingresar ese código en entradauno.com y descargar las entradas

Las entradas se emiten de forma inmediata y cuentan con código QR para el ingreso.

Sin pulseras y con más seguridad

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, explicó que este año no se utilizarán pulseras.

“El código QR es moderno y más confiable, es una manera de prevenir estafas y cuidar a los vecinos y vecinas”, señaló.

¿Y si no sos buen contribuyente?

Quienes no cumplan con los requisitos para acceder al beneficio podrán ingresar al sector preferencial mediante la compra digital de entradas, también a través de la plataforma habilitada para el evento.

Un evento sin costo para el municipio

Desde el Ejecutivo municipal destacaron que la Fiesta Nacional de la Confluencia no implica gastos para las arcas públicas.

“La Municipalidad no le paga a los artistas”, indicó Pasqualini, y aclaró que la contratación y el riesgo económico están a cargo de una productora privada.

Además, se proyecta un impacto económico de 65 mil millones de pesos para la ciudad, con movimiento en hotelería, gastronomía, comercio y servicios.

Rifas y premios durante las cuatro noches

Durante cada jornada del festival se realizarán sorteos de vehículos, motos eléctricas y monopatines. El último día se sorteará una camioneta Toyota Hilux, como cierre del evento.

La grilla día por día

Jueves 5

Rombai

Migrantes

Luciano Pereyra

Karina

Viernes 6

FMK

Lautygram

Tuli

Roze

Angela Torres

Luck Ra

Sábado 7

La Beriso

Bersuit Vergarabat

Kapanga

No Te Va a Gustar

Domingo 8