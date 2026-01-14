Este miércoles, Neuquén experimentará una jornada marcada por altas temperaturas y cielos despejados, con un clima característico de pleno verano. Según los últimos informes meteorológicos, se prevé que las temperaturas alcancen niveles elevados en casi toda la provincia, alcanzando picos cercanos a los 39°C, mientras que el viento se intensificará por la tarde, elevando aún más la sensación térmica.

En el Alto Valle, el día comenzó con temperaturas agradables de alrededor de 20°C, pero rápidamente se espera un ascenso significativo. A medida que avancen las horas, la capital neuquina podría alcanzar temperaturas cercanas a los 39°C durante las horas de mayor calor. Además, el viento del sector oeste, que soplará con una intensidad superior a los 50 km/h, será otro factor a tener en cuenta, ya que incrementará la sensación de calor y hará que el clima resulte aún más agobiante.

En la región central de la provincia, que incluye ciudades como Zapala, Cutral Co y Plaza Huincul, las temperaturas estarán un poco más contenidas, pero igualmente se espera un clima cálido. La mínima será de 11°C, mientras que la máxima podría llegar a los 29°C. En esta zona también se registrará viento del norte, con ráfagas de hasta 29 km/h, lo que provocará una sensación térmica algo más cálida.

En el norte neuquino, en localidades como Chos Malal, se espera un día soleado, con temperaturas mínimas de 13°C y máximas de hasta 31°C. El viento del oeste alcanzará los 33 km/h hacia la tarde, contribuyendo a un aumento en la sensación de calor.

En contraste, en el sur de la provincia, donde las temperaturas serán más frescas, se prevé una jornada algo distinta. El termómetro arrancará con mínimas de 7°C y alcanzará los 17°C por la tarde. Sin embargo, en esta región también se espera viento del noroeste, con ráfagas de hasta 30 km/h, y una posible inestabilidad hacia la tarde, con cielos nublados y la probabilidad de tormentas a partir de las 15.

Consejos para enfrentar el calor

Con las altas temperaturas que se pronostican, las autoridades recomiendan tomar precauciones para evitar golpes de calor. Se sugiere mantenerse bien hidratado, utilizar ropa ligera y protector solar, y evitar la exposición directa al sol en las horas de mayor calor, que son entre el mediodía y la tarde. Además, es fundamental tratar de mantenerse en lugares frescos y ventilados.