Una docente del CEF 9 de San Martín de los Andes fue víctima de una estafa en la cual los responsables sacaron un préstamo a su nombre de $7 millones, obligando a que la mujer lo pague con el poco dinero que le queda.

Rocío Celeste Oñate Lagos relató con Mejor Informado que la estafa comenzó el 3 de enero partir de la venta de un sillón que ella publicó en Facebook Marketplace. Fue ahí cuando una persona se hizo pasar por interesado en la compra y comenzó a hablarle para concretar la transacción. Sin embargo, todo era una trampa para quitarle una suma millonaria de dinero.

A través de WhatsApp comenzó a entablar una conversación con los presuntos compradores y ellos le realizaron una primera transacción, pero ahí mismo la llamaron indicándole que había un error en el concepto del motivo, y que habían puesto "préstamo y adelantos de haberes".

Cómo siguió el engaño

A partir de esto, le pedían que devuelva ese dinero ya que ellos lo necesitaban. "Lo devolví y en ese momento pudieron extraer mis datos e hicieron un préstamo a mi nombre, de $7 millones, en 72 cuotas, con una tasa del 80%, se me hace imposible pagarlo", relató con dolor Rocío.

Además del préstamo del BPN, entraron a su cuenta, le sacaron el sueldo, pidieron otro préstamo en Mercado Pago de $3 millones y movieron todo el dinero en montos de entre $1000 y $300.000 para que desaparezcan todas las pruebas.

Adelantó que ya realizó tanto la denuncia como el reclamo en el banco, donde le indicaron que es muy díficil que puedan hacer algo y que recién tendría respuesta en 15 días.

"Me dijeron que por estar todo a mi nombre debería cancelarlo, hice el reclamo y estoy esperando. No me hicieron plan de cuotas todavía porque no me responden", explicó.

Por otro lado, en la comisaría 23 le indicaron ir a Defensa del Consumidor, donde le dijeron que no tomaban esas situaciones con bancos.

La decisión de Rocío

Para poder pagar el monto ha organizado un bono contribución de premios donados por distintos grupos de amigos y vecinos de la localidad cordillerana. Con lo recaudado intentará ir pagando parte de la suma millonaria que debe.

El valor del bono es de $20 mil, el sorteo se realiza el 20 de febrero, hay más de 40 premios, algunos son:

1er: juego de jardín 4 sillas de rauli + mesa de lenga

2do: juegos de sillas de jardín x 4

3er: 3 noches para 4 personas en camping Laguna verde

4to: estadía en villa la angostura temporada baja por fin de semana

Los interesados en ayudar a Rocío para poder cancelar el préstamo, pueden comprar su bono al número: 2972430877