A tan solo 11 días del comienzo de la 13° edición de la Fiesta Nacional de la Confluencia, las autoridades ya han comenzado con el trabajo de prevención y concientización para que sea un evento seguro y que los asistentes recuerden algunas recomendaciones que se hacen cada año.

Los primeros consejos preventivos comunicados por la Policía de Neuquén recuerdan al público los objetos que no se puede ingresar al predio de la Isla 132 en Neuquén Capital durante los días de fiesta. Esto es: bebidas alcohólicas, elementos inflamables, resposeras, sombrillas, conservadoras, elementos cortopunzantes.

Lo que sí se puede llevar es agua, protector solar, gorras y sombreros, ya que se espera que hagan altas temperaturas.

Además indican que se debe tener en cuenta que cada acceso, por calle Río Negro o Linares, tiene ingreso señalizado tanto para mujeres, hombres o familias.

En cuanto a quienes asisten con niños o con menores al evento, se debe registrarlos en las globas indicadas, para que cada menor tenga una pulsera con el número de su tutor en caso de perderse o desencontrarse.

En caso de ir en vehículo propio, piden no dejar nada en el interior ya que puede provocar robos y antes de alejarse verificar que las puertas estén cerradas, por la cantidad de casos de robos con inhibidores.

Para aquellos que hayan comprado entrada preferencial, se debe ingresar por calle Linares ya que el acceso será más directo y fluido.

Cuándo es el evento

La Fiesta será del 5 al 8 de febrero, con artistas locales y nacionales, como Luciano Pereyra, Angela Torres, Luck Ra, La Joaqui, No Te Va A Gustar, entre otros.

La entrada al predio es gratuita, aunque quienes deseen estar más cerca de los artistas deben comprar la entrada preferencial por la página de Entrada Uno. Además habrá sorteos de vehículos para quienes compren la rifa.

Como cada año, se espera una convocatoria multitudinaria. En 2024 el último día cerró con más de 500 mil personas disfrutando de María Becerra, en el predio de Neuquén Capital.