Miércoles 28 de Enero, Neuquén, Argentina
Murgas y comparsas

El Corso de Zapala entregará más de $12 millones en premios

La propuesta suma nuevos concursos para la edición de este año, pensados para destacar el talento, la creatividad y la puesta de escena.

Por Lucas Sandoval

Miércoles, 28 de enero de 2026 a las 19:20
Zapala se prepara para una nueva edición del Corso, el encuentro de murgas y comparsas de toda la región, que además incorpora artesanos y emprendedores que ofrecen sus productos.

Desde el 20 al 22 de febrero se va a desarrollar el evento más grande de la Patagonia de este tipo, cargado de color, música y grandes oportunidades para los participantes. La propuesta suma concursos con importantes premios, pensados para destacar el talento, la creatividad y la puesta en escena de cada expresión cultural. 

Las categorías para este año son Caporal, Batucas, Murgas, Comparsas y Disfraz Libre, con premios de:

  • Puesta en escena – Categoría grupal: $1.000.000 por cada estilo.
  • Ritmo – Categoría grupal: $800.000 por cada estilo.
  • Bailarín o bailarina – Categoría individual: $300.000 por cada estilo.
  • Ritmo – Categoría individual: $300.000 por cada estilo.
  • Disfraz – Categoría individual: $200.000. 

Las inscripciones estarán habilitadas hasta el 13 de febrero, por lo que invitan a agrupaciones, bailarines y vecinos a sumarse a uno de los eventos más convocantes de la región. Para información y consultas habilitaron el número 2942-587594 y el correo electrónico corsozapala@gmail.com.

 

