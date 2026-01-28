Zapala se prepara para una nueva edición del Corso, el encuentro de murgas y comparsas de toda la región, que además incorpora artesanos y emprendedores que ofrecen sus productos.

Desde el 20 al 22 de febrero se va a desarrollar el evento más grande de la Patagonia de este tipo, cargado de color, música y grandes oportunidades para los participantes. La propuesta suma concursos con importantes premios, pensados para destacar el talento, la creatividad y la puesta en escena de cada expresión cultural.

Las categorías para este año son Caporal, Batucas, Murgas, Comparsas y Disfraz Libre, con premios de:

Puesta en escena – Categoría grupal: $1.000.000 por cada estilo.

Ritmo – Categoría grupal: $800.000 por cada estilo.

Bailarín o bailarina – Categoría individual: $300.000 por cada estilo.

Ritmo – Categoría individual: $300.000 por cada estilo.

Disfraz – Categoría individual: $200.000.

Las inscripciones estarán habilitadas hasta el 13 de febrero, por lo que invitan a agrupaciones, bailarines y vecinos a sumarse a uno de los eventos más convocantes de la región. Para información y consultas habilitaron el número 2942-587594 y el correo electrónico corsozapala@gmail.com.