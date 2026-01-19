Las huellas del norte neuquino vuelven a llenarse de fe y tradición. Este lunes 19 de enero se realiza la tradicional cabalgata en honor a San Sebastián, patrono de los crianceros, en el marco de la Fiesta Patronal que desde el 11 de enero se desarrolla en la localidad de Las Ovejas y que convoca a miles de peregrinos cada año.

La cabalgata, que parte desde Andacollo y culmina en Las Ovejas, es uno de los actos más convocantes y simbólicos de la festividad. A caballo, familias enteras, crianceros y devotos cumplen promesas, agradecen favores y reafirman una devoción que se transmite de generación en generación desde 1946, cuando comenzó esta celebración que hoy cumple 80 años.

Un camino de fe con fuerte arraigo rural

La Fiesta Patronal de San Sebastián se caracteriza por una espiritualidad profundamente ligada a la vida rural, el trabajo en el campo y la identidad del norte neuquino. El secretario de Coordinación de la Municipalidad de Las Ovejas, Sergio Nahuelquir, destacó que se trata de “una celebración profundamente religiosa, donde participa toda la familia, de muchas generaciones”.

“San Sebastián es el santo patrono de los crianceros, y esta es una fiesta con mucho arraigo, espiritualidad e identidad, que inspira valores como la vida y el trabajo”, expresó el funcionario, al tiempo que subrayó la importancia de la cabalgata del día 19 como una forma de revalorizar las costumbres y tradiciones de la región.

Cabalgata, misa y velación

Tras la llegada de los jinetes a Las Ovejas, está prevista la misa de velación, otro de los momentos más emotivos de la jornada. Luego, los fieles recorrerán las calles del pueblo en una procesión nocturna con antorchas LED, ya que no está permitido encender fuego, hasta el cierre de la actividad.

La cabalgata se suma a un amplio cronograma que incluyó durante los últimos días novenas, misas especiales, peregrinaciones a pie y en bicicleta, confesiones y celebraciones dedicadas a distintos grupos de la comunidad.

El martes, día central de la fiesta

Este martes se vivirá el día central de la Fiesta Patronal, con la tradicional procesión y misa en la gruta, la celebración en el Santuario, el almuerzo comunitario y el fogón de la hermandad, que cada año reúne a vecinos y visitantes.

En paralelo, la Municipalidad de Las Ovejas organiza actividades culturales gratuitas en el anfiteatro local, para acompañar las celebraciones nocturnas y ofrecer espacios de encuentro a quienes llegan a la localidad por la fiesta.

Un cierre con sabor a norte neuquino

Luego de la festividad religiosa, del 21 al 23 de enero, se desarrollará el festival gastronómico “Con Sabor a Norte”, con entrada libre y gratuita, donde se podrán degustar platos típicos como sopa del arriero, chivito y pan con chicharrones, reforzando el valor cultural y turístico de Las Ovejas.