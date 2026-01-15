La localidad de Las Ovejas vive una nueva edición de la tradicional Fiesta Patronal de San Sebastián, una celebración religiosa y cultural que desde hace 80 años reúne a fieles y peregrinos en una expresión profunda de espiritualidad y pertenencia local. El evento se desarrolla del 11 al 20 de enero e incluye novenas, misas, procesiones y actividades comunitarias.

El homenaje a San Sebastián, patrono de los crianceros, refleja la devoción de generaciones de familias del norte neuquino. La festividad combina fe, identidad y trabajo, vinculando los valores del campo con la vida espiritual de la región. La organización cuenta con una fuerte coordinación institucional y el respaldo de toda la comunidad.

Según explicó Sergio Nahuelquir, secretario de Coordinación municipal, se trata de una fiesta “profundamente religiosa, con arraigo familiar e histórico”. La celebración inició en 1946 y se ha mantenido como uno de los eventos más importantes del calendario regional, con fuerte impronta rural y comunitaria.

Del 11 al 19 se desarrollan novenas, misas, peregrinaciones a pie, en bicicleta y a caballo. Entre las actividades destacadas figura la cabalgata del 19 de enero desde Andacollo, y la tradicional misa de velación, en la que los fieles recorren las calles con antorchas LED, como muestra de respeto y recogimiento.

El 20 de enero es el día central, con la procesión en la gruta, la misa en el Santuario de San Sebastián, un almuerzo comunitario y el emblemático fogón de la hermandad. Las actividades reúnen a visitantes de toda la provincia y refuerzan la identidad cultural y religiosa de Las Ovejas.

Además, la municipalidad organiza espectáculos y actividades culturales en el anfiteatro local, con entrada libre y gratuita, ofreciendo un espacio de encuentro para vecinos y turistas que participan de las celebraciones religiosas.

Finalizada la fiesta patronal, del 21 al 23 de enero se realizará el festival gastronómico “Con Sabor a Norte”, una propuesta culinaria gratuita que invita a degustar platos típicos como chivito, sopa del arriero y pan con chicharrones, consolidando la oferta cultural y turística de la localidad.