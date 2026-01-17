La fe volvió a ponerse en marcha en el Norte neuquino. Como cada enero, la tradicional peregrinación en honor a San Sebastián reunió a una multitud de creyentes que caminan kilómetros entre Las Ovejas y Chos Malal, en una de las manifestaciones religiosas más convocantes de la provincia. Devoción, promesas y esfuerzo físico marcaron una caminata que, una vez más, necesitó un importante operativo de asistencia y seguridad.

Durante las primeras dos jornadas de la Fiesta de San Sebastián, los equipos sanitarios realizaron más de 20 asistencias médicas a peregrinos que sufrieron distintas afecciones propias de una travesía exigente, atravesada por altas temperaturas y largas horas de caminata.

El operativo estuvo a cargo de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, en conjunto con el Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN), con presencia permanente en puntos estratégicos del recorrido para brindar atención inmediata ante cualquier eventualidad.

El miércoles 15 de enero, en el sector de Nahueve, se registraron 13 atenciones, en su mayoría por traumatismos leves, ampollas y molestias musculares. Entre los casos atendidos, se destacó la asistencia a un menor que presentaba un insecto alojado en el oído, situación que fue resuelta en el lugar por el personal de salud.

Al día siguiente, el jueves 16, se sumaron otras siete asistencias en la misma zona, principalmente por ampollas y agotamiento físico, además del caso de una persona con edema en manos y pies que requirió evaluación médica. En paralelo, en el sector de la hostería, se atendió una luxación de un dedo meñique, sin necesidad de derivación hospitalaria.

Pero el acompañamiento no fue solo sanitario. La magnitud del evento también demandó un amplio operativo de seguridad. La Policía del Neuquén desplegó un dispositivo integral de prevención, en coordinación con el municipio local, para garantizar el cuidado de los peregrinos durante toda la caminata.

Participaron distintas unidades dependientes de la Dirección Seguridad Alto Neuquén, entre ellas Tránsito Chos Malal, Comando Radioeléctrico, GEOP, Comisarías locales, División Logística, Motorizada, Operativa, Montada y Canes, además de personal de Investigaciones y del área de Informática y Comunicaciones, que aseguró el correcto funcionamiento de las transmisiones.

Con miles de personas en movimiento y una fe que no conoce de cansancio, la Fiesta de San Sebastián volvió a demostrar por qué es una de las celebraciones religiosas más importantes de la región. Y también dejó en claro que, detrás de cada promesa cumplida, hay un trabajo silencioso y coordinado que cuida a quienes caminan impulsados por la devoción.