La Municipalidad de Neuquén informó que harán un nuevo operativo nocturno de limpieza sobre la avenida Alfonsín (ex Ruta 7), en el tramo que va desde Conquistadores del Desierto hasta el Cañadón de las Cabras.

Las tareas se desarrollarán entre las 22 y las 3 de la madrugada y estarán a cargo de 60 agentes municipales. El objetivo es mejorar la seguridad vial y prevenir accidentes.

El subsecretario de Limpieza Urbana, Cristian Haspert, informó que el operativo contará con la participación de las áreas de Tránsito, Defensa Civil y la comisaría del Parque Industrial. Además agregó se trata de la continuidad al operativo realizado la semana pasada.

Durante la jornada: limpiarán ambos carriles, se realizará el desmalezamiento de las banquinas y el guardarraíl, y se retirarán residuos arrastrados por el viento. También se levantará sedimento, piedra y arena acumulados como consecuencia de las lluvias.

Haspert explicó que gran parte del trabajo se realiza de manera manual, ya que “muchos objetos mal asegurados en los vehículos vuelan con la velocidad y quedan atrapados en la vegetación autóctona de la meseta”.

Por último, recomendó a los conductores reducir la velocidad al observar inspectores, balizas y conos, y señaló que “se trata de uno de los sectores más complejos para realizar la limpieza, debido a que los trabajos se llevan adelante con un carril habilitado”.