¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 13 de Enero, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Horarios a tener en cuenta

Harán un nuevo operativo de limpieza nocturna en la Avenida Alfonsín y habrá un solo carril habilitado

Destacan que es uno de los operativos más difíciles por el tránsito en la zona, por ello lo realizarán durante la noche. Igualmente piden precaución al transitar y respetar las indicaciones.

Por Redacción

Martes, 13 de enero de 2026 a las 14:59
PUBLICIDAD

La Municipalidad de Neuquén informó que harán un nuevo operativo nocturno de limpieza sobre la avenida Alfonsín (ex Ruta 7), en el tramo que va desde Conquistadores del Desierto hasta el Cañadón de las Cabras.

Las tareas se desarrollarán entre las 22 y las 3 de la madrugada y estarán a cargo de 60 agentes municipales. El objetivo es mejorar la seguridad vial y prevenir accidentes.

El subsecretario de Limpieza Urbana, Cristian Haspert, informó que el operativo contará con la participación de las áreas de Tránsito, Defensa Civil y la comisaría del Parque Industrial. Además agregó se trata de la continuidad al operativo realizado la semana pasada.

Durante la jornada: limpiarán ambos carriles, se realizará el desmalezamiento de las banquinas y el guardarraíl, y se retirarán residuos arrastrados por el viento. También se levantará sedimento, piedra y arena acumulados como consecuencia de las lluvias.

Haspert explicó que gran parte del trabajo se realiza de manera manual, ya que “muchos objetos mal asegurados en los vehículos vuelan con la velocidad y quedan atrapados en la vegetación autóctona de la meseta”.

Por último, recomendó a los conductores reducir la velocidad al observar inspectores, balizas y conos, y señaló que “se trata de uno de los sectores más complejos para realizar la limpieza, debido a que los trabajos se llevan adelante con un carril habilitado”.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD