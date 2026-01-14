Desde el Ente Provincial de Energía del Neuquen (EPEN) advirtieron a sus usuarios por una nueva modalidad de estafa que está circulando principalmente en las localidades de San Martín de los Andes y Junín de los Andes.

Se trata de maniobras para engañar a los usuarios del servicio, con la finalidad de hackear el Whatsapp, ingresar al celular y pedirle dinero a los contactos. Si bien la modalidad de estafa no es novedosa, ha vuelto a reactivarse bajo el nombre de falsos operarios de EPEN.

Frente a esto, solicitan a la comunidad que se mantenga alerta sobre esta estafa. Según relataron, la misma comienza con la entrada de una llamada de parte de una persona que se hace pasar por personal del EPEN, que envía un código al WhatsApp que supuestamente sería para recibir información sobre cortes programados y avisos de corte.

No se debe nunca ignresar a ningún link ni código no solicitado, ya que estos tipos de organismos no enviarán nunca avisos o novedades por otro canal que no sean sus vías de información oficiales.

Agregaron que también está circulando un mensaje que informa sobre una supuesta quita de subsidios y envían a las personas un link para que ingresen.

Desde el EPEN recuerdan que la entidad no realiza llamados de ningún tipo, no solicita información, no envía códigos ni enlaces virtuales, no acude a domicilios (excepto en caso de reclamos) y tanto el personal como los vehículos de la empresa se encuentran debidamente identificados.