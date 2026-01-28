Un brote que encendió las alarmas

Un brote de intoxicación alimentaria en el hogar “Hermanitas de los Pobres” de la ciudad de Neuquén derivó en la intervención urgente de equipos sanitarios provinciales. Hasta el momento, nueve personas —entre residentes y personal— manifestaron cuadros gastrointestinales agudos y una paciente requirió internación para su seguimiento clínico.

El operativo incluyó a profesionales de Epidemiología, Bromatología y Fiscalización, que ingresaron al establecimiento para evaluar las condiciones sanitarias y el manejo de los alimentos que se consumen a diario en el lugar.

Lo que encontraron en la cocina

Durante la inspección, el personal técnico decomisó una cantidad importante de productos alimenticios tras constatar irregularidades que representan un riesgo sanitario concreto.

Los inspectores detectaron alimentos con fecha de vencimiento ya superada, productos sensibles sin cadena de frío y donaciones sin el etiquetado reglamentario. En estos últimos casos, la falta de rótulos impide conocer el origen de los alimentos y su trazabilidad, un requisito básico para garantizar condiciones seguras de consumo.

Las fallas no se limitaron a un solo tipo de producto, sino que abarcaron distintos insumos de uso habitual en la cocina del hogar.

Pacientes en observación y estudios en marcha

El brote afectó inicialmente a seis residentes, dos enfermeras y una cocinera. Todos presentaron síntomas compatibles con una intoxicación alimentaria y quedaron bajo seguimiento médico. La situación de mayor cuidado corresponde a una residente que permanece internada.

Mientras continúan los controles clínicos, los equipos de Salud avanzan con estudios de laboratorio para identificar el agente causante. Desde la cartera sanitaria indicaron que “se busca ampliar la toma de muestras y realizar análisis virológicos para determinar con exactitud el agente causante”.

El área de cocina quedó bajo estricta vigilancia sanitaria mientras los equipos técnicos elaboran los informes que definirán las medidas administrativas y sanitarias a aplicar.

Un recordatorio sobre los riesgos alimentarios

El episodio volvió a poner el foco en la manipulación y conservación de alimentos, especialmente en instituciones que alojan a personas mayores, una población más vulnerable frente a infecciones gastrointestinales.

Las autoridades sanitarias insistieron en la necesidad de respetar la cadena de frío, controlar fechas de vencimiento, mantener una higiene rigurosa en la preparación de comidas y utilizar únicamente productos correctamente rotulados y conservados. Estas pautas resultan esenciales para reducir riesgos y evitar cuadros que pueden tener consecuencias graves en personas con defensas más bajas.

La investigación epidemiológica continúa en curso y el seguimiento de los pacientes permitirá establecer con precisión el alcance del brote y su origen.