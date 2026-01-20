Los Bomberos Voluntarios de Buta Ranquil compartieron un operativo que realizaron para rescatar a un perro que se encontraba perdido hace días.

Indicaron que recibieron un aviso a las 13.20, por una emergencia en la mina de carbono en el sector La Tungar de la localidad.

Cuando llegaron allí se encontraron con un perro, que estaba hace cuatro días perdido. El mismo estaba atrapado en una zona de la mina, desde donde no podía salir.

Detallaron que el trabajo de rescate llevó más de tres horas en equipo. Primero corroboraron su ubicación con un dron y una vez localizado, uno de los Bomberos procedió a rescatarlo con una cuerda.

El momento del operativo. Fotos Bomberos Buta Ranquil.

De esta forma lograron sacarlo con vida, sano y salvo. Posteriormente recibirá asistencia veterinaria para confirmar que esté en buen estado, aunque a simple vista se lo notaba bien.

Los Bomberos de Buta Ranquil piden a la población no pasear en estos sectores peligrosos ni meterse dentro de las cuevas, ya que las mismas presentan grandes grietas y desplazamiento de tierras.

Por la dificultad del terreno, cualquier tipo de rescate tanto para personas como para animales es muy complejo por el difícil acceso y el peligro que conlleva incluso para los rescatistas.