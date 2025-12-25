Un incendio estructural de gran magnitud se desató durante la madrugada de este jueves 25 de diciembre en Villa El Chocón y provocó la destrucción total de un pabellón, generando un importante despliegue de unidades de emergencia en la región.

El siniestro fue reportado alrededor de las 3:20 de la mañana, cuando autoridades de la localidad solicitaron refuerzos para combatir el fuego. En respuesta al llamado, una dotación especializada del Cuartel de Bomberos de Picún Leufú se desplazó en el móvil 11 para colaborar en las tareas de extinción, sumándose al trabajo que ya realizaban bomberos locales.

Al arribar al lugar, los equipos constataron que las llamas habían tomado prácticamente toda la estructura. Según se informó, el tipo de material con el que estaba construido el pabellón favoreció la rápida propagación del incendio, lo que terminó provocando daños totales en el inmueble antes de que pudiera ser completamente controlado.

Las tareas de combate del fuego se extendieron durante varias horas y se desarrollaron de manera coordinada entre los cuerpos de Bomberos de Villa El Chocón, de Senillosa y las dotaciones de apoyo, hasta lograr la extinción total del foco ígneo.

Hasta el momento no se reportaron personas heridas, aunque las pérdidas materiales fueron de gran consideración. Las autoridades iniciaron las actuaciones correspondientes para establecer las causas que originaron el incendio.