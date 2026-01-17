Puerto Patriada avanza en su proceso de recuperación y se alista para volver a recibir visitantes, en el inicio de una temporada turística clave para la economía local. Desde la Municipalidad de El Hoyo llevan adelante tareas de limpieza y acondicionamiento en la costa del lago, con el objetivo de poner en condiciones los espacios públicos tras el incendio forestal que afectó la zona desde comienzos de enero.

Los trabajos incluyeron la limpieza de playas, el ordenamiento de sectores de uso común y la puesta a punto de distintos espacios recreativos. En paralelo, continúan las tareas de recuperación del tendido eléctrico y otras obras necesarias para restablecer los servicios y garantizar condiciones adecuadas tanto para residentes como para turistas.

Desde la comunidad destacaron que la reapertura turística no solo representa un impulso económico, sino también un acompañamiento concreto a vecinos, emprendedores y trabajadores, para quienes el turismo constituye la principal fuente de ingresos. Bajo el lema “Visitarnos también es ayudarnos”, remarcaron la importancia de promover un turismo responsable, que valore y cuide el entorno natural.

“La temporada recién empieza. Si todavía no conocés El Hoyo, vení a visitarnos y descubrí uno de los paraísos de la cordillera. Y si ya lo visitaste, sabemos que las ganas de volver siguen ahí”, expresaron desde la localidad.

En este marco, las autoridades informaron que ya se encuentra habilitada la nueva traza de la ruta provincial A33. Durante la jornada de este viernes finalizaron los trabajos de mejora en el camino donde se instalará el nuevo tendido eléctrico hacia Puerto Patriada.

Por otra parte, el Servicio Provincial de Manejo del Fuego de Chubut confirmó el pasado miércoles que el incendio detectado el lunes 5 de enero en Puerto Patriada se encuentra contenido. Según el informe oficial, la superficie afectada alcanza aproximadamente las 11.970 hectáreas, con impacto sobre áreas de matorral, bosque implantado y bosque nativo. La causa del siniestro continúa bajo investigación.

Con el incendio contenido, los accesos habilitados y los servicios en proceso de normalización, Puerto Patriada abre nuevamente sus puertas, con el desafío de seguir avanzando en su recuperación y recibir a quienes eligen acompañar a la región en esta nueva etapa.