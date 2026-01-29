Un adulto y un menor quedaron extraviados durante la noche en el sendero bajo de Laguna La Kika. El menor sufrió una lesión que obligó a desplegar un complejo operativo de rescate con técnicas de evacuación vertical y la intervención coordinada de varias instituciones de San Martín de los Andes.

El alerta se activó alrededor de las 21, cuando se dio aviso a la Comisión de Auxilio (CAX) sobre la situación de los caminantes, en un horario crítico por la caída de la noche y las condiciones del terreno. De inmediato, un primer grupo de rescatistas se dirigió hacia la zona para iniciar la búsqueda.

Al arribar al lugar, los voluntarios constataron que el adulto había logrado descender por sus propios medios. Sin embargo, el menor había sufrido una caída que le provocó una lesión en el tobillo, lo que le impedía continuar la marcha. El joven quedó inmovilizado en un sector de difícil acceso, con suelo suelto y características técnicas que impedían una evacuación convencional.

Frente a este escenario, los rescatistas procedieron a inmovilizar la extremidad lesionada y a brindar contención emocional al menor, mientras se organizaba el dispositivo necesario para el descenso seguro. “Se realizó la evacuación con técnicas de rescate vertical debido a la complejidad del terreno”, informaron desde la CAX, destacando el nivel de preparación requerido para la maniobra.

El operativo demandó un trabajo articulado entre distintas fuerzas de la ciudad. Además de la Comisión de Auxilio, participaron Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes, personal del SIEN, Protección Civil y efectivos policiales de las comisarías de Chacra 30 y del barrio El Arenal, quienes colaboraron en la logística y la seguridad del procedimiento.

Tras un intenso despliegue y un cuidadoso descenso, el menor pudo ser evacuado de manera segura y trasladado para su atención médica. El operativo concluyó exitosamente cerca de las 23:30, sin que se registraran complicaciones adicionales.

Desde la Comisión de Auxilio recordaron la importancia de transitar con extrema precaución por los senderos de montaña, especialmente en sectores con terreno inestable y en horarios nocturnos, y remarcaron la necesidad de planificar las salidas con luz natural suficiente y el equipamiento adecuado.