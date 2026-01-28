Un incendio forestal afecta al sector Tromen, ubicado en cercanías del Valle Magdalena, dentro de un área de compleja geografía y acceso limitado. La situación fue detectada en las últimas horas y activó un operativo conjunto de organismos nacionales y provinciales.

Despliegue de brigadistas y recursos

Ante el foco ígneo, se movilizó personal de Parques Nacionales junto a cuadrillas del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, que ya se encuentran trabajando en la zona. La articulación entre ambos organismos busca contener el avance del incendio y evaluar su comportamiento.

Primer ataque por vía aérea

Debido a las características del terreno, las primeras tareas de combate se realizaron por aire, mediante operaciones coordinadas. En paralelo, los equipos técnicos analizan las condiciones de seguridad para un eventual ingreso terrestre, así como la magnitud y evolución del foco.

Evaluación permanente del incendio

Las autoridades mantienen un monitoreo constante de la situación para determinar el impacto ambiental, la superficie afectada y la necesidad de reforzar los recursos desplegados. Por el momento, no se informó sobre evacuaciones ni riesgos para poblaciones cercanas.