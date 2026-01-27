Este sábado Villa La Angostura fue escenario de un gran evento solidario, con amplia convocatoria y fuerte compromiso de la comunidad, para ayudar a dos ex vecinos de la localidad que perdieron su casa y todas sus pertenencias en el gran incendio de Epuyén.

El objetivo era que la pareja pueda recuperar la chacra que perdieron, la cual era sustento económico pero también una parte fundamental de su vida y rutina, ahora arrasada por las llamas.

La idea fue organizada por amigos y allegados a ellos. Se destacó la solidaridad, la música y la participación de la gente en el evento donde tocaron músicos de Doppelganger Jazz y el grupo de folclore Los Olvidaos, quienes aportaron su arte y acompañamiento a una jornada muy emotiva.

El evento tuvo una entrada contribución de $10.000, destinada íntegramente a colaborar con los vecinos en el proceso de recuperación tras el incendio en Epuyén.

Los organizadores agradecieron especialmente a la Biblioteca Popular Osvaldo Bayer por permitir el uso de su espacio, y también resaltaron al personal de sonido, iluminación y a todas las personas que colaboraron sin cobrar nada. Además, remarcaron la numerosa presencia de vecinos y vecinas que ayudaron con la causa.

Como resultado del trabajo conjunto y de la respuesta de la comunidad, se recaudaron 1.545.000 pesos, y ese dinero será entregado directamente a Fernando y Laura para apoyarlos en este momento difícil tras la pérdida total de su hogar.

Estas iniciativas vuelven a mostrar el fuerte espíritu solidario que existe entre los habitantes de Villa La Angostura, donde la empatía fue fundamental frente a los momentos de dificultad que atraviesa la Patagonia.