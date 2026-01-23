La cuenta regresiva para el show de Luck Ra en San Martín de los Andes ya empezó y las noticias son alentadoras para sus fanáticos. El pronóstico del tiempo anticipa una noche perfecta para disfrutar del recital al aire libre, con cielo despejado y temperaturas confortables.

Luck Ra se presentará este sábado 24 de enero, en la costa del lago Lácar, con acceso libre y gratuito. El evento contará, además, con la presentación de bandas locales y artistas invitados, quienes completarán una jornada musical inolvidable.

El arribo de Luck Ra, uno de los artistas más convocantes del país y quien visitará por primera vez la ciudad, anticipa una gran afluencia de visitantes que querrán vivir el show en este entorno privilegiado.

De esta manera, turistas y residentes podrán disfrutar no solo de la música, sino también de todo lo que ofrece el destino en pleno verano: actividades al aire libre, playas, gastronomía local y paisajes incomparables.

Para este sábado 24 de enero, se espera una jornada completamente soleada, con una temperatura máxima cercana a los 27°C durante el día. Hacia la noche, en el horario del espectáculo —entre las 20 y las 23 horas—, los valores descenderán de forma gradual, ubicándose entre los 22°C y 16°C, con una sensación térmica similar.

El cielo se mantendrá despejado durante toda la jornada, lo que garantizará una noche estrellada para el recital. El viento soplará del oeste con ráfagas moderadas que oscilarán entre los 19 y 39 km/h, un factor a tener en cuenta, aunque sin afectar el normal desarrollo del evento. La humedad variará entre el 44% y el 83%, y no se prevén precipitaciones.

Para el domingo 25, el tiempo mostrará un leve cambio, con intervalos de nubes y claros, una máxima de 26°C y mínima de 11°C. Ese día se espera un incremento del viento, con ráfagas que podrían alcanzar los 56 km/h, aunque sin probabilidad de lluvias.

Se trata de una propuesta de gran magnitud que se realiza con el objetivo de brindar un show a todos los residentes de la localidad y seguir posicionando a San Martín de los Andes en el mercado nacional, ofreciendo experiencias culturales de primer nivel en uno de los escenarios naturales más emblemáticos de la Patagonia

La inversión del evento es realizada íntegramente por el Cerro Chapelco, en el marco de sus acciones de promoción turística, mientras que el Municipio de San Martín de los Andes colabora mediante diversas gestiones, brindando soporte logístico y operativo para garantizar el correcto desarrollo del espectáculo.

Con este escenario climático, San Martín de los Andes se prepara para vivir un fin de semana a pleno, con música, turismo y aire libre como protagonistas, en el marco de la llegada de uno de los artistas más convocantes del momento.