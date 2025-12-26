Este jueves, pasadas las 11, un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 1371 de la Ruta Nacional 237, cerca de Picún Leufú, dejó tres personas heridas. El siniestro involucró a un vehículo Chevrolet Prisma Joy, que por razones aún en investigación, terminó fuera de la calzada, deteniéndose en un campo cercano. En el auto viajaban tres personas: dos mujeres y un hombre, quienes resultaron con distintos tipos de lesiones.

Según el informe, una de las mujeres, de mayor edad, sufrió lesiones de gravedad, mientras que los otros dos ocupantes presentaron heridas leves.

Afortunadamente, un médico que circulaba por la zona se percató del accidente y asistió a las víctimas hasta la llegada de los equipos de emergencia. La intervención del profesional fue crucial para estabilizar a los heridos antes de ser trasladados al hospital.

“Agradecemos al médico que circulaba ocasionalmente y atendió inicialmente hasta el arribo de los equipos de emergencia locales”, expresaron desde Bomberos Voluntarios de Picún Leufú.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 9, junto con personal del hospital local y Bomberos Voluntarios de Picún Leufú, quienes realizaron las tareas de rescate, atención y prevención. Se destacó la labor del médico que, de manera altruista, brindó primeros auxilios y colaboración en el lugar del accidente hasta la llegada de los servicios de emergencia. La causa del accidente está siendo investigada por las autoridades locales.