La Cooperativa CALF anunció que este miércoles se llevará a cabo un corte programado de energía eléctrica en la ciudad de Neuquén, que se extenderá por más de cuatro horas y coincidirá con una jornada marcada por altas temperaturas. Desde la entidad explicaron que la interrupción del suministro se debe a trabajos de mantenimiento y mejoras en la red eléctrica, necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

Según el detalle oficial, el primer corte se realizará de 7 a 11.30 en el sector de Mitre a Félix San Martín, entre Río Negro y Santa Cruz, donde se ejecutarán tareas para habilitar nuevas salidas en baja tensión con el objetivo de abastecer nuevas demandas.

En tanto, también se prevén interrupciones de 7.30 a 8.30 y de 12.30 a 13.30 en la estación central de rebombeo Marimenuco EPAS y en el área de servicios PIN, debido a trabajos de remodelación de la línea de distribución de media tensión y la colocación de equipos de maniobras automáticas.

Sin embargo, el corte se producirá en un contexto climático adverso, con pronóstico de intenso calor, lo que generará complicaciones adicionales para los usuarios. La falta de energía eléctrica impactará especialmente en los hogares que dependen de ventiladores y aires acondicionados para sobrellevar las altas temperaturas, además de afectar actividades comerciales y servicios habituales.

CALF recomendó a los vecinos tomar precauciones, organizar el uso de electrodomésticos con anticipación y mantenerse informados a través de los canales oficiales de la cooperativa, donde se detallarán los horarios y las zonas alcanzadas por el corte.