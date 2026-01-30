La palabra de la directora tras el escándalo sanitario

La directora del hogar Hermanitas de los Pobres de Neuquén, la madre Patricia Hilsen, se refirió públicamente a la situación interna de la institución luego de que se conociera el brote gastrointestinal que afectó a residentes y personal.

En diálogo con AM550, dejó una serie de definiciones en las que reconoció problemas concretos en la conservación de los alimentos. “Es cierto que había cosas vencidas y que perdieron la cadena de frio”, afirmó.

También habló sobre la forma en que se almacenan los productos dentro de la cocina del hogar:

“Tenemos freezer y estamos consciente de que se tiene que separar la carne del pollo de las verduras. Pro bueno de lo que llega, no vamos a dejarlo afuera con estos calores. No tenemos más dónde meter”.

Más adelante, insistió en que existen falencias:

“No voy a negar que había cosas en mal estado”.

Falta de espacio y alimentos que igual se usan

Durante la entrevista, la religiosa explicó que la institución funciona con donaciones y que eso condiciona la logística diaria.

“Nos llegan bastantes cosas, bendito sea dios y no tenemos que pagar”, señaló al describir cómo se abastece el hogar.

Al mismo tiempo, admitió las limitaciones estructurales para conservar los productos y justificó el por qué no siempre pueden respetar la separación adecuada entre carnes, pollo y verduras. En ese sentido, sentenció que, de estar relacionado con los alimentos, especulo con que "estaríamos todos intoxicados, hasta yo, y no hubiéramos venido a trabajar”, argumentó.

En otro tramo reconoció que hay aspectos a corregir:

“No siempre uno es perfecto, eso es para mejorar”.

Acompañamiento y mejoras en la manipulación de alimentos

Fuentes del Ministerio de Salud indicaron que, tras las inspecciones, detectaron que el hogar está apto para funcionar y cuenta con las condiciones necesarias para continuar brindando el servicio de alimentación.

Desde el área sanitaria señalaron que se trató de problemas puntuales en la manipulación de un lote de alimentos, por lo que se acordó un plan de trabajo y acompañamiento para fortalecer los procesos de conservación y preparación.

El seguimiento será conjunto entre el gobierno provincial y el municipio, con el objetivo de reforzar las prácticas de cuidado alimentario y garantizar que las personas mayores que residen en el lugar puedan seguir recibiendo sus comidas en condiciones seguras.

Qué habían detectado las inspecciones sanitarias

Días antes de estas declaraciones, un operativo de Epidemiología, Bromatología y Fiscalización había inspeccionado el hogar tras los casos de personas con síntomas compatibles con intoxicación alimentaria.

Durante ese procedimiento se decomisaron alimentos vencidos, productos sin rotulación y mercadería que no conservaba la cadena de frío. También se habían señalado problemas de almacenamiento y manipulación dentro de la cocina.

A partir de esas actuaciones se inició el seguimiento sanitario del establecimiento y se elaboran los informes técnicos que definirán las medidas administrativas correspondientes.