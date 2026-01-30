A pocos días del inicio de los entrenamientos, Cipolletti abrochó el segundo retorno a la institución: el zapalino Fernando Pettineroli que se suma al otro mediocampista Maximiliano López y la renovación del arquero Facundo Crespo como parte del grupo que ya defendió esta camiseta en el Federal A.

El extremo neuquino viene de jugar en el Deportivo Rincón, al igual que Sebastián Jeldres que es uno de los delanteros que se incorporarán al grupo de trabajo liderado por Daniel Cravero. El otro compañero de ataque para el ex Independiente de Neuquén es Nicolás Peralta.

Pero además, aunque nunca ha jugado con la albinegra Víctor Manchafico es un viejo conocido del hincha. Protagonista de sucesivos duelos ante Villa Mitre, su último club, aunque también formó parte del Rojo neuquino de alguna vieja Copa Argentina.

Víctor Manchafico, el marcador central se suma a Cipo después de muchos intentos por parte del Albinegro.

A pedido expreso del entrenador, el mediocampista central contratado es Marcos Pérez que viene de tener muchas temporadas en la zona Norte de la categoría.

Por el momento, el presupuesto de Cipo viene volando bajito, pero restan varios anuncios de contrataciones para terminar de conformar el plantel.

Bajas muy importantes

En la otra columna está están las bajas, importantes, en todos los sectores de la cancha: Jeremías Langa que se fue a Gimnasia y Esgrima La Plata y no estará en la zaga central, el mediocampista de contención Agustín Stancatto y el delantero Cristian Ibarra.

Daniel Cravero será el técnico de Cipolletti por segundo año consecutivo.

Además, Lucas Mellado quedó libre en la mitad de la cancha, lo mismo que Gustavo Bomabaj quien ya firmó con Boca Unidos de Corrientes. Cómo se terminará de conformar el equipo es una de las tareas a las que está abocada el cuerpo técnico y la dirigencia.