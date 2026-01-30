¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 30 de Enero, Neuquén, Argentina
Beneficio en revisión

Alivio para jubilados: Neuquén suspende cambios en pasajes para jubilados del ISSN

El ministro de Salud, Martín Regueiro, pidió suspender este viernes los cambios en los reintegros de pasajes del ISSN por decisión del gobernador Rolando Figueroa, tras nuevas evaluaciones institucionales, administrativas y financieras.

Por Nicolás Alvarez

Viernes, 30 de enero de 2026 a las 16:33
El ministro de SaludMartín Regueiro, solicitó este viernes, al Consejo de Administración del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN), la suspensión de las resoluciones 633/25 y 001/26, en las que se implementaban modificaciones en los reintegros de pasajes que reciben los jubilados, pensionados y retirados de la Provincia.

Con la Resolución 633/25 -del 23 de diciembre último- el Consejo de Administración dispuso la derogación de la Resolución 388/99 y aprobó un nuevo régimen de otorgamiento del beneficio de pasajes. Mientras que, a través de la Resolución 001/26 -del 14 de enero último- rectificó la Resolución 633/25 y dejó constancia de que su aprobación fue por mayoría y no por unanimidad.

Ahora, por decisión del gobernador Rolando Figueroa, en la Resolución de este viernes emitida por el ministerio de Salud, Regueiro instruyó al Consejo de Administración para que eleve -al ministerio- propuestas de modificación de la Resolución N 388/99 destinadas a establecer y consensuar cambios, modificaciones y criterios respecto a lo que ésta dispone.

Destacó que, con posterioridad al dictado de las resoluciones sobre las modificaciones en los reintegros de pasajes, se han efectuado nuevas evaluaciones institucionales, administrativas y financieras.

