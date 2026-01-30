El ministro de Salud, Martín Regueiro, solicitó este viernes, al Consejo de Administración del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN), la suspensión de las resoluciones 633/25 y 001/26, en las que se implementaban modificaciones en los reintegros de pasajes que reciben los jubilados, pensionados y retirados de la Provincia.

Con la Resolución 633/25 -del 23 de diciembre último- el Consejo de Administración dispuso la derogación de la Resolución 388/99 y aprobó un nuevo régimen de otorgamiento del beneficio de pasajes. Mientras que, a través de la Resolución 001/26 -del 14 de enero último- rectificó la Resolución 633/25 y dejó constancia de que su aprobación fue por mayoría y no por unanimidad.

Ahora, por decisión del gobernador Rolando Figueroa, en la Resolución de este viernes emitida por el ministerio de Salud, Regueiro instruyó al Consejo de Administración para que eleve -al ministerio- propuestas de modificación de la Resolución N 388/99 destinadas a establecer y consensuar cambios, modificaciones y criterios respecto a lo que ésta dispone.

Destacó que, con posterioridad al dictado de las resoluciones sobre las modificaciones en los reintegros de pasajes, se han efectuado nuevas evaluaciones institucionales, administrativas y financieras.