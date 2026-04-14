El gobierno neuquino decretó este lunes la concretización en todas las escuelas de la provincia del programa “Frutas al aula, sabores que educan”, una iniciativa que “se diferencia de la merienda convencional” en las escuelas “por su enfoque pedagógico, nutricional y de fomento a la producción regional”, y que consiste, básicamente, en la compra y distribución de productos frescos locales.

Se le dará, según el decreto, prioridad a la adquisición de mercaderías de origen provincial, “fomentando el desarrollo de los productores neuquinos”, con la condición de que exista disponibilidad y “conveniencia de precio y calidad”.

La inversión estimada desde el Estado para llevar adelante el programa de alimentación saludable será de 1.690.780.964 pesos para este período lectivo, bajo el comando directo de la ministra de Educación, Soledad Martínez; y se aclara en el decreto 498 que ya se han entregado 103.527 kilos de fruta, por un total de 207.764.532 pesos.

Se indica además que para “garantizar” la eficiencia del programa, el ministerio de Educación “articulará” acciones con la secretaría de Producción e Industria, del ministerio de Economía, lo que permitiría “unificar la logística de distribución de fruta fresca y otros productos de la tierra, optimizando el alcance en los 14 distritos escolares” de la provincia.

El decreto, publicado este martes en el boletín oficial, destaca también que hubo pruebas piloto que se realizaron en los ejercicios 2024 y 2025, que fueron “exitosas”, en los distritos I y VIII. Ese fundamento se explicita para justificar el alcance, ahora, a todos los distritos educativos, que cubren el total del territorio neuquino.

De esta manera, quedaría garantizado el acceso a alimentación saludable con productos frescos para los alumnos de las escuelas neuquinas, y también un incentivo importante para la producción regional de alimentos, que se ha puesto como prioridad política.