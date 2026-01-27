Luego de transitar prácticamente todo el mes de enero de 2026, que fue de nula actividad en el Congreso de la Nación, el Gobierno nacional confirmó días atrás la convocatoria a sesiones extraordinarias entre el 2 y el 27 de febrero del corriente año, a los efectos de tratar una serie de proyectos determinantes para la continuidad de la administración del presidente Javier Milei.



El plato fuerte dentro del temario que se debatirá en el Senado y en Diputados -las dos cámaras que componen el Congreso- tiene que ver con la reforma laboral, una iniciativa que prevé cambios vinculados a las relaciones de trabajo y que, entre otras cosas, plantea como objetivo que exista en la Argentina un mayor número de personas que accedan a un empleo registrado (en blanco), ya que en la actualidad cerca de la mitad de la población económicamente activa desarrolla tareas en la informalidad (es decir, en negro).



Sin embargo, también está previsto que se debatan otros temas como cambios en la Ley de Glaciares y la ratificación legislativa del convenio entre el MERCOSUR y la Unión Europea al cual suscribió el presidente Javier Milei.



Además, en las últimas horas se conoció que el Gobierno nacional incluyó dentro del temario de sesiones extraordinarias en febrero un nuevo Régimen Penal Juvenil, iniciativa por la cual el Ejecutivo libertario busca que se reduzca la edad de imputabilidad a 13 años.



El debate para bajar la edad de imputabilidad volvió a colarse dentro de la agenda gubernamental luego de lo que fue el crimen atroz de Jeremías Monzón, perpetrado por dos jóvenes de 14 años y una joven de 16.



Días atrás el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli estuvo en Neuquén y se encontró en Villa la Angostura con el gobernador Rolando Figueroa, con el objetivo de buscar apoyo de sus alfiles -Julieta Corroza en el Senado y Karina Maureira en Diputados- en el Congreso para acompañar los proyectos que impulsa el Gobierno nacional.



Ante la consulta realizada por MejorInformado, desde el Ejecutivo neuquino confirmaron que aun no hay definiciones a propósito de si las legisladoras de La Neuquinidad van a acompañar las cuatro iniciativas en la agenda de Javier Milei. “Hay que esperar la definición del Gobernador”, fue la contundente respuesta.



Más allá de esto, lo más probable es que tanto la senadora como la diputada voten favorablemente por todas las iniciativas, teniendo en cuenta que Figueroa mantiene un buen vínculo con el Gobierno nacional y constantemente hace alusión a brindar las herramientas necesarias de gobernabilidad para la gestión del máximo referente libertario del país.



