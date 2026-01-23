Casino Magic albergará una nueva edición de MAGIC VINOS PATAGÓNICA, una propuesta que busca poner en valor la identidad y la calidad de los vinos de la región. El evento es organizado de manera conjunta con la vinoteca Vinancio y cuenta con el auspicio de Pujante – Viñedos Patagónicos, un proyecto vitivinícola del Alto Valle de Río Negro orientado a la elaboración de vinos de alta calidad.

La actividad está pensada para amantes del vino, profesionales del sector y público interesado en conocer etiquetas regionales en un entorno controlado y de primer nivel.

Cuándo y dónde se realizará

MAGIC VINOS PATAGÓNICA tendrá lugar el sábado 7 de marzo, desde las 20 hasta la 1, en el Salón Rainbow de Casino Magic, ubicado en Teodoro Planas 4005, ciudad de Neuquén.

Degustación libre y experiencia sensorial

Durante la noche, los asistentes podrán acceder a una degustación libre de todos los vinos disponibles, sin límites de servicio, con la posibilidad de dialogar con especialistas y conocer en profundidad las características de cada propuesta vitivinícola.

La experiencia está diseñada para un recorrido sin apuros, priorizando el disfrute, el intercambio y el conocimiento de los sabores que definen a la Patagonia.

Propuesta gastronómica premium

La degustación estará acompañada por una selección gastronómica pensada para realzar cada copa:

Sablée de queso con mousse de jamón

Tarteletas con paté de trucha

Triangulitos de masa philo rellenos de pollo y panceta

Bruschetta con queso especiado y pickles de manzana verde

Pinchos de vegetales asados

Roll de zucchini rellenos de ricota y ciboulette

Qué incluye la entrada

La entrada a MAGIC VINOS PATAGÓNICA contempla:

Copa de vino de regalo

Degustación libre de todos los vinos

Acompañamiento gastronómico premium

El evento es exclusivo para mayores de 18 años.

Entradas: precios y puntos de venta

Las entradas cuentan con un precio promocional de lanzamiento de $50.000 hasta el 10 de febrero. Luego de esa fecha, el valor general será de $70.000.

Dónde comprar