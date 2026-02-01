La ocupación en enero fue del 72%: los principales destinos de la Provincia

Durante enero de 2026, la ocupación turística en Neuquén alcanzó el 72%, lo que representa cinco puntos porcentuales más que en enero de 2025. En total, se contabilizaron 833.751 pernoctes, con un incremento del 7% en la venta de noches/cama, y 219.403 turistas, lo que significa un aumento interanual del 21%, equivalente a 31.492 visitantes más que en el mismo mes del año anterior.



El mejor registro semanal se dio entre el 19 y el 25 de enero, con un 75% de ocupación promedio provincial, confirmando un comportamiento sostenido de la demanda durante toda la temporada alta.



La ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, afirmó que “los datos de enero son muy positivos y son el resultado de una política sostenida de ordenamiento de la actividad turística, con reglas claras, inversión en infraestructura y una fuerte estrategia de promoción”.



“Ese trabajo permite fortalecer al sector privado y consolidar al turismo como un motor de desarrollo territorial, identidad cultural, empleo local y crecimiento económico sostenible en toda la Provincia”, señaló.



Destinos y regiones con altos niveles de ocupación



Varios destinos superaron el 75% de ocupación mensual, destacándose Villa Traful, con ocupación prácticamente plena; Villa la Angostura (84%), San Martín de los Andes (80%), Villa Pehuenia-Moquehue (83%), Aluminé (79%) y Varvarco (76%).



A nivel regional, las mayores tasas de ocupación se registraron en la Región Lagos del Sur, con un 80%, y la Región del Pehuén, con un 78%, consolidándose como los principales polos turísticos de la temporada.



Impacto económico y crecimiento de la oferta



El consumo turístico total en la Provincia superó los 156.000 millones de pesos, reflejando el fuerte impacto económico del sector en las economías locales y regionales.



En cuanto a la oferta, la Provincia contó con 1.001 alojamientos habilitados, lo que representa un incremento del 3% respecto de diciembre de 2025, y un total de 26.576 plazas, con un crecimiento del 6% en el mismo período.



Indicadores por destino



Entre los principales destinos turísticos, se destacan:



- San Martín de los Andes: 253.368 pernoctes, 48.261 turistas y un gasto turístico superior a los 54.000 millones de pesos.

- Villa la Angostura: 186.876 pernoctes, 36.499 turistas y un gasto de más de 41.000 millones de pesos.

- Villa Pehuenia-Moquehue: 80.135 pernoctes, 15.264 turistas y un gasto superior a 12.800 millones de pesos.

- Neuquén capital: 76.514 pernoctes, 42.508 turistas y un gasto de más de 10.800 millones de pesos.







